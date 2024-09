WashG1, la nuova macchina lavapavimenti Dyson. La prova in anteprima

2/9

WashG1 appare molto simile a una scopa elettrica. Quello che cambia è il serbatoio centrale da un litro - in cui l’acqua sporca e quella pulita rimangono rigorosamente separate - e i rulli pulitori, realizzati in filamenti di microfibra altamente assorbenti (ben 64.800 per cm2), che ruotano in senso opposto con una tecnologia a 26 punti di idratazione in grado di rimuovere la maggior parte dei residui alla prima passata. È come - per fare un esempio - se lo straccio per i pavimenti venisse rilavato e sciacquato ogni minuto.

Il sito ufficiale Dyson