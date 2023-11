Big+Quiet Formeldehyde, il nuovo “grande” purificatore d’aria di Dyson

Dyson presenta un nuovo purificatore d’aria adatto ai grandi spazi, in grado in un’ora di cambiare completamente l’aria di un ambiente anche di 100 mq. Lo abbiamo provato

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è un cilindro alto circa 80 centrimetri e facile da trasportare perché integra delle ruote. Una volta acceso, il purificatore fa tutto da solo (la modalità automatica è attivata di default) e regola il flusso in base alla qualità dell’aria della stanza in cui viene posizionato; è ovviamente sempre possibile aumentarlo o diminuirlo o attraverso il telecomando oppure attraverso l’app collegata. Il nuovo purificatore proietta l’aria purificata ad angoli di 0, 25 o 55 gradi e grazie a un algoritmo software unico la fa oscillare in micro-movimenti ascendenti e discendenti imitando i movimenti naturali della brezza.

A prima vista sembra una sorta di grammofono. E invece è il nuovo purificatore Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde (beh, il nome non è proprio semplice da ricordare), ideale per gli ambienti molto grandi (come i loft, ad esempio) e dotato di un sistema di purificazione potenziato ed è molto silenzioso. L’abbiamo provato per oltre due settimane, ecco com’è andata.

Una progettazione durata anni

Spiegano gli ingegneri Dyson che il nuovo purificatore garantisce fino a 87 litri al secondo di aria purificata con un raggio di oltre 10 metri e che il compressore è stato riprogettato garantendo un funzionamento silenzioso (al massimo, 56 dB di rumore). Ripensato anche il sistema di filtrazione: è a tre fasi (filtro HEPA H13, filtro K-Carbon e filtro ad ossidazione catalitica selettiva) ed è in grado di catturare fino al 99,95% delle particelle ultrafini. E ancora: rimuove il triplo di biossido di azoto (emesso da cibi in cottura o inquinamento stradale) e distrugge in modo permanente la formaldeide, con una durata del filtro HEPA di cinque anni. Per risolvere il problema del flusso dell’aria debole nelle aree più lontane dal purificatore gli ingegneri hanno sviluppato un nuovo sistema di erogazione dell’aria a bassa pressione con aerodinamica a cono, che - spiegano - sfrutta un effetto chiamato “Cooanda” per unire due flussi d’aria su una superficie “liscia”.

Come funziona

Sul purificatore è presente un display LCD che mostra in tempo reale la qualità dell’aria nella stanza. Attraverso il telecomando o attraverso l’app è possibile consultare anche i livelli di polveri sottili e fini PM 2,5 e PM 10, formaldeide, composti organici volatili, biossido di azoto, temperatura e umidità grazie a sensori che effettuano controlli incrociati dei dati ogni secondo. La macchina è in grado di purificare completamente l’aria di una stanza di grandi dimensioni in circa un’ora. Attraverso l’app è anche possibile programmare l’apparecchio o richiedere filtri di ricambio. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home ma non con HomeKit di Apple; su iPhone è però possibile usare i collegamenti di Siri. Nella nostra prova siamo rimasti molto soddisfatti, soprattutto dalla resa della purificazione e dalla silenziosità dell’apparecchio. Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ha un prezzo di 999 euro.

Pro e Contro

PRO

Purificatore d’aria potente, silenzioso, semplice da usare

In un’ora purifica completamente l’aria in un ambiente di grandi dimensioni

CONTRO