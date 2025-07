Intelligenza artificiale, le migliori piattaforme AI per creare video

I tool di IA sono ormai in grado di creare contenuti estremamente realistici, sia per quanto riguarda le immagini sia per quanto riguarda i suoni e i dialoghi. Ecco quali sono gli strumenti più noti e diffusi

I tool di intelligenza artificiale hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo impetuoso, e sono diventati sempre più facili da usare - e dunque più diffusi - e sempre più in grado di creare contenuti estremamente realistici. Come sottolineato dal New York Times “una nuova ondata di strumenti può generare video simili alla realtà con audio realistici, compresi anche dialoghi”. Alcuni tool - sottolinea ancora il quotidiano newyorkese - sono capaci di produrre video virali, filmanti satirici ma anche contenuti fake o di disinformazione su eventi come le elezioni. È dunque sempre necessario utilizzare questi strumenti con attenzione e nel rispetto delle normative.