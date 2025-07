IA, le migliori piattaforme per scrivere testi tramite prompt

L’ intelligenza artificiale generativa è ormai entrata a far parte della vita di molte persone, e una delle possibilità che diversi tool forniscono è quella di generare testi basati sui prompt che vengono forniti dagli utenti umani. Ce ne sono alcuni che sono tra i più noti e diffusi, ad esempio ChatGPT , ma nel caso di un utilizzo professionale esistono anche strumenti che sono stati sviluppati principalmente per la generazione di testi (in questo caso spesso a pagamento). Prima però è necessario capire che cos’è un prompt, e perché è importante per sfruttare appieno le capacità dell’intelligenza artificiale generativa.

Per “prompt” si intendono le istruzioni che un utente fornisce a un tool di intelligenza artificiale per spiegare che cosa si vuole e quale risultato si desidera ottenere. Come spiegato dall’università di Harvard , “le informazioni e le frasi che si forniscono a un tool di IA generativa giocano un ruolo importante nel prodotto che si ottiene”. Infatti “il modello analizza l’input ricevuto e genera una risposta”: per avere il miglior risultato possibile, è necessario che i prompt siano quanto più descrittivi e specifici possibili. In generale una descrizione precisa e chiara permetterà di avere un prodotto quanto più aderente possibile alle proprie aspettative.

I chatbot di IA più diffusi

Chiarita l’importanza dei prompt per ottenere buoni testi generati dall’IA, esistono diversi modelli a cui è possibile rivolgersi per farlo. Il più noto è probabilmente ChatGPT, chatbot sviluppato da OpenAI che permette agli utenti di dialogare e ottenere diversi tipi di risposte su un’ampia varietà di argomenti: e tra le capacità di questo LLM c’è appunto anche quella di generare testi. Una simile attività può essere svolta anche da altri chatbot di intelligenza artificiale largamente diffusi, per esempio Google Gemini, o anche Microsoft Copilot. Non si tratta di tool sviluppati con il solo scopo di generare testi basati su prompt, ma sono comunque in grado di creare risultati soddisfacenti. Inoltre le versioni base di questi modelli sono disponibili gratuitamente.

Gli strumenti dedicati alla scrittura

Se invece si desidera avere l’assistenza di strumenti di IA creati appositamente allo scopo di generare testi, esistono strumenti professionali - che quasi sempre richiedono un abbonamento - adatti allo scopo. Secondo Forbes “il miglior strumento di scrittura basato sull'intelligenza artificiale in assoluto, cioè quello più adatto alla maggior parte delle persone che svolgono attività di scrittura di routine, è ParagraphAI”. Non si tratta però dell’unico tool di alta qualità per questo scopo: infatti si segnala da altre fonti anche Jasper, il cui utilizzo è apprezzato nell’ambito della generazione di testi per marketing. Per altri invece è da segnalare Grammarly, amato per la sua semplicità di utilizzo in diversi contesti. Anche Copy.ai è meritevole di una menzione, con la sua vasta gamma di template a disposizione degli utenti. In ogni caso, in un mondo come quello dell’IA in rapida evoluzione, è sempre bene tenersi costantemente aggiornati e sperimentare in prima persona per trovare lo strumento che più si adatta alle proprie necessità.