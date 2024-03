Supersonic Nural, arriva il nuovo asciugacapelli Dyson

Si chiama Supersonic Nural il nuovo arrivato in casa Dyson. Un asciugacapelli che punta a proteggere la salute del cuoio capelluto, permettendo un’asciugatura rapida e intelligente senza danni da calore, per tutti i tipi di capelli. Progettati anche nuovi accessori, come il nuovo diffusore Wave+Curl per i capelli mossi e ricci. Ancora non svelata la data di rilascio in Italia così come in altri mercati