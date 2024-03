Dyson Airstrait, la piastra che asciuga e liscia i capelli con l’aria

Una piastra progettata per lisciare i capelli da bagnati ad asciutti con l'aria, senza lamine calde e danni da calore. Arriva anche in Italia la nuova piastra Dyson Airstrait, pensata per adattarsi a tutti i tipi di capelli

Dopo essere stata inclusa dal TIME tra le migliori invenzioni del 2023, è arrivata anche in Italia la nuova piastra Dyson Airstrait, concepita per lisciare i capelli da bagnati ad asciutti utilizzando l’aria. Un modo per rivoluzionare le fasi della messa in piega. Di norma, infatti, quando si utilizzano le tradizionali piastre per capelli che agiscono sfruttando il calore, si consiglia di mettere le proprie ciocche tra le due placche calde solo una volta che i capelli siano perfettamente asciutti, dopo l'utilizzo ad esempio di un asciugacapelli. La nuova piastra Dyson, invece, svolge il lavoro di due dispositivi in uno, ottimizzando i tempi e i processi della messa in piega. La piastra Dyson Airstrait si basa, infatti, su un potente flusso d'aria che agisce sui capelli bagnati asciugandoli e lisciandoli nello stesso momento, riducendo così il bisogno di calore e diminuendo l'effetto crespo.

Sono stati necessari 6 anni di ricerca, test e sviluppo per arrivare alla piastra Dyson Airstrait. Sono stati analizzati alcuni fattori come la struttura del capello, la dinamica del flusso d'aria e i danni termici, quelli meccanici e quelli chimici. “Capire bene come manipolare e sfruttare il potenziale di un flusso d'aria potente è fondamentale per le prestazioni della piastra Dyson Airstrait”, ha raccontato James Dyson, fondatore e ingegnere capo dell’azienda. “Questa esperienza, acquisita negli ultimi 25 anni, ci ha permesso di offrire la nostra prima piastra wet to dry, senza lamine calde e senza danni dovuti al calore", aggiunge James Dyson.

approfondimento Moda, i tagli di capelli per la primavera 2024 ispirati alle celebrity