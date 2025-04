Fiera dell'Elettronica e InnoEX di Hong Kong, le idee più interessanti

Siamo stati alla Fiera dell'Elettronica di Hong Kong, perché è una piattaforma che offre spunti interessanti nell'innovazione e la tecnologia ma anche nella collaborazione tra oriente e occidente, in un periodo come questo di incertezza commerciale

Hong Kong è una area strategica perché è un ponte tra quello che viene creato in Cina e l'Europa. Questa edizione di primavera, rispetto alla precedente a cui abbiamo partecipato si arricchisce di InnoEX, una fiera nella fiera, dedicata alle startup. "In totale tra la Fiera della Elettronica ed InnoEX, abbiamo più di 2.800 espositori provenienti da 29 paesi e regioni del mondo - ci dice Sophia Chong, Deputy Executive Director dell'Hong Kong Trade Development Council, che co-organizza le manifestazioni -. Quest'anno le Fiere si sono concentrate sull'economia a bassa quota, ovvero sui droni e sull'I.A., argomento di grande attualità a livello globale".

Le idee più innovative

Si spazia dalla mobilità intelligente, con semafori smart per rendere più semplice muoversi in metropoli affollate come Hong Kong, agli ologrammi che supportati dall'intelligenza artificiale offrono consigli personalizzati, come indicare dove mangiare, e che sono usati in tutta la Fiera. La Digital Entertainment Experiential Zone, introdotta lo scorso anno, torna anche in questa edizione, offrendo esperienze di e-sports e giochi interattivi come le competizioni di boxe, spada o vela.

Il successo dei droni

Ma sono i droni i veri protagonisti, poiché Hong Kong sta sviluppando attivamente questa che prende il nome di economia a bassa quota, e InnoEX infatti ospita diverse aziende emergenti nel campo dei droni e delle auto volanti, sopratutto nel Padiglione di Shenzhen, la metropoli cinese che sorge alle spalle di Hong Kong, che espone in Fiera accanto ad altre delegazioni di regioni cinesi e paesi del mondo, tra cui Francia, Thailandia e Canada, manca l'Italia. Ma Sophia Chong ci dice che in autunno l'ufficio di Milano dell'HKTDC sta organizzando "Think Business, Think Hong Kong", un evento satellite che presenterà a Milano tra le altre cose le opportunità che offre Hong Kong per le startup tecnologiche.