Fiera dell'Elettronica di Hong Kong, le innovazioni tech dall'Asia

Ma sono soprattutto le soluzioni tecnologiche che vengono dalla Cina ad aver conquistato l’attenzione del pubblico internazionale giunto fino a qui. Tra le migliaia di prodotti all'avanguardia, comprese invenzioni che utilizzano la stampa 3D, IoT, robotica, realtà aumentata, nonché soluzioni che affrontano punti critici in vari scenari della vita, come la mobilità intelligente, queste sono quelle che ci hanno colpito di più.

Tra i prodotti tecnologici presentati in Fiera c’è il nuovo smart ring che viene da Hong Kong, realizzato da Momax . L’anello, che si integra con Android e iOS, ha puntato molto sul design, monitora sopratutto il sonno, ma permette anche di gestire in remoto lo smartphone ad esempio per scattare i selfie toccando lo smart-ring. In due versioni, con un modello in finitura ceramica, con prezzo a partire da poco più di 100 euro.

La Electronics Fair di Hong Kong è organizzata dall’HK Trade Development Council che ha riunito circa 3.200 espositori internazionali. Come ci spiega Sophia Chong, Deputy Executive Director, "grazie ad oltre 50 uffici in tutto il mondo, abbiamo organizzato 110 missioni di acquisto provenienti da praticamente ogni parte del mondo, con aree tematiche che vanno dall'intrattenimento digitale, un argomento di grande interesse per tutti, alla smart mobility, con una Bentley d’epoca, trasformata da auto a benzina in un'auto elettrica".

Kokoni, azienda di Houzhou in Cina, realizza stampanti 3D per il mercato consumer, ma il loro punto di forza è l'app che hanno sviluppato con una intelligenza artificiale simile ad un chatgpt con cui poter migliorare i disegni da stampare. Le stampanti hanno un costo di 250 euro circa, per gli ultimi modelli, ma ci sono soluzioni più economiche.

Grande calca intorno allo stand di Coeus che realizza ventole che trasmettono ologrammi. La fabbrica di Dongguan, ancora in Cina, vende le sue ventole a costi che partono dai 18 euro. Si può trasmettere qualsiasi video o disegno animato ed è una buona idea per il Natale o Capodanno.

Alle spalle di Hong Kong, in Cina, c'è Shenzhen, che è sinonimo di droni. L'azienda più interessante in fiera è Potensic, che ha presentato i nuovi droni ATOM. Noi li abbiamo provati. Sono professionali ma tutti leggeri, e non servono permessi per portarli all’estero, con batterie che durano più di mezz’ora, buona telecamera 4K 30fps, sensori su tre lati e interfaccia di guida intuitiva, con il modello base che ha un costo a partire da 200 euro.

Infine, segnaliamo anche la piattaforma di realtà aumentata di Soqqle, di Hong Kong, che sviluppa soluzioni in metaverso per l'educazione. Il suo founder viene da Singapore ma ha scelto di trasferirsi ad Hong Kong perché ha trovato particolarmente fertile la città per le applicazioni del metaverso.