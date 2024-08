Come funzionano i telefoni ricondizionati? Ne abbiamo acquistato uno

Abbiamo accettato l’invito di Swappie - una delle aziende leader nel ricondizionamento degli iPhone - a provare il servizio di acquisto di uno smartphone di seconda mano rimesso a nuovo. Ecco com’è andata

Risparmio (innanzitutto) e rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Sono le motivazioni principali che spingono i consumatori ad acquistare smartphone di seconda mano ricondizionati. Un mercato sempre più in crescita, considerato che - secondo un’indagine condotta da BVA Doxa - sette italiani su dieci scelgono di acquistare prodotti ricondizionati, con una percentuale ancora più alta tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Acquistare uno smartphone ricondizionato è un po’ come acquistare un’auto usata o a kilometro zero: regola numero uno, affidarsi ai professionisti del settore (e fortunatamente c’è un’ampia scelta di siti e servizi).

Che tipo di ricondizionato scegliere? Dopodiché bisogna scegliere tra gli smartphone utilizzati molto poco, smartphone di ultima generazione o smartphone più datati (ma più economici), adatti magari a chi ha bisogno di un secondo telefono o di un primo dispositivo da dare a un figlio. Ma come funziona la procedura di scelta e di acquisto di uno smartphone ricondizionato e quanto è possibile risparmiare? Noi abbiamo provato l’esperienza di acquisto su Swappie,una delle aziende leader al mondo per l’acquisto e la vendita di iPhone ricondizionati che opera in tutta Europa, e abbiamo acquistato un iPhone 15.

Come funziona l’acquisto L’esperienza di acquisto a nostro avviso è davvero semplice. Su Swappie si trovano iPhone dall’8 (modello di sette anni fa) fino al 15 Pro Max (modello di punta di Apple della stagione 2023-2024), con prezzi da 129 euro ai 1.139 euro. Oltre a poter scegliere in base al proprio budget ci sono sezioni specifiche per chi desidera gli iPhone con la migliore fotocamera, oppure gli iPhone con batteria nuova con capacità al 100%, ma anche quelli più adatti ai bambini o ai ragazzi o quelli più economici. Ogni acquisto include 12 mesi di garanzia e la possibilità di reso gratuito.

Tre categorie di ricondizionamento I telefoni sono classificati in tre categorie: accettabile (può presentare ammaccature e graffi), ottimo (presenterà segni di usura ma i graffi sullo schermo saranno difficili da notare quando il telefono è acceso) ed eccellente (telefono in ottime condizioni senza segni di usura degni di nota). Una menzione a parte va fatta per la serie Premium: offre iPhone con caratteristiche estetiche perfette, capacità della batteria al 100%, garanzia di riacquisto (Swappie garantisce che ricomprerà il telefono quando non ne avremo più bisogno).

Cosa arriva a casa e i servizi aggiuntivi Noi abbiamo scelto un iPhone 15 nero con memoria da 256 gigabyte della Serie Premium dal prezzo di 909 euro, che ci è stato consegnato dopo poco più di una settimana pagando 9,90 euro di spedizione. All’interno della confezione in cartone - sempre nell’ottica del rispetto dell’ambiente - oltre allo smartphone era presente il cavo di ricarica e la spilletta per la rimozione della SIM. Il prodotto a nostro avviso è perfetto sia dal punto di vista estetico che funzionale: la batteria dura esattamente come un iPhone nuovo, le foto sono molto buone, il sistema operativo è fluido e non abbiamo notato anomalie o rallentamenti dopo alcuni giorni di utilizzo. Lo stesso telefono acquistato nuovo da Apple ci sarebbe costato 1.109 euro.