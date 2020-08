Apple, l'ad Tim Cook entra nel club dei miliardari

vertiginoso aumento del prezzo delle azioni dell'azienda tecnologica della Silicon-Valley. Lo riferisce la Bbc citando le stime dell' indice Bloomberg Billionaires Index . Il valore di mercato del gigante di Cupertino è infatti in crescita a seguito dei buoni risultati e delle prospettive future per i giganti tech, che durante la pandemia di coronavirus hanno visto crescere i loro profitti ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Le famiglie più facoltose al mondo

Per quanto riguarda invece la classifica delle famiglie più ricche al mondo, pubblicata recentemente da Bloomberg, al primo posto ci sono i Walton, fondatori della catena di negozi Walmart: per loro un conto in banca da 215 miliardi di dollari. Al secondo posto c'è la famiglia Mars, proprietaria dei marchi di dolciumi Mars e M&Ms, con un patrimonio di 126 miliardi di dollari. Terza piazza per i Koch: famiglia attiva in molteplici settori, tra cui la produzione di energia e la raffinazione del petrolio, hanno un conto in banca di 109,7 i miliardi di dollari. Nella lista, al 22esimo posto, c'è anche la famiglia Ferrero, con un patrimonio di 30,5 miliardi di dollari (LA CLASSIFICA COMPLETA).