Pubblicata recentemente dal sito americano la lista di gruppi familiari più facoltosi al mondo: per l’Italia c’è la Ferrero, al 22esimo posto, con un patrimonio di 30,5 miliardi di dollari. In testa c’è invece la famiglia degli americani Walton, fondatori della catena di negozi Walmart: per loro un conto in banca da 215 miliardi di dollari