Scontri al corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano

La vicenda

Quello dell'inverno 2023 era stato un corteo a cui avevano partecipato oltre 400 persone e in cui si erano verificati danneggiamenti, in particolare, di vetrine di negozi, mentre le forze dell'ordine erano più volte intervenute per via del lancio di oggetti verso di loro (sei gli agenti feriti). In quei giorni Cospito era detenuto nel carcere milanese di Opera. A fine giugno sempre 2023 erano anche state emesse sei misure cautelari - un divieto di dimora, due divieti di dimora con firma e tre obblighi di dimora nei comuni di residenza - nei confronti di altrettanti indagati. Indagati che con la chiusura dell'inchiesta, sono saliti a 13, tutti ventenni o trentenni (tranne uno che ha 55 anni ed è accusato di travisamento) e che risiedono nelle province di Milano, Brescia e Trento.