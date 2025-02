Delmastro condannato, Meloni: "Sentenza politica, resta al governo"

Scoppia l’ennesimo scontro tra governo e magistratura. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia) è stato condannato dal Tribunale di Roma a otto mesi di carcere – con pena sospesa ma con interdizione dai pubblici uffici per un anno – per aver diffuso notizie coperte dal segreto d’ufficio, nel gennaio 2023, nell’ambito del caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Da sottolineare come la Procura avesse chiesto la sua assoluzione (e prima del rinvio a giudizio l’archiviazione) per mancanza di dolo: gli inquirenti sostenevano che Delmastro non sapesse, quando le ha divulgate, che fossero notizie segrete. “Sconcertata” la premier Giorgia Meloni. "Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione", dice ancora una volta. E chiude subito alle richieste di dimissioni che arrivano dall'opposizione: "Il sottosegretario rimane al suo posto". Delmastro annuncia ricorso in appello per una sentenza che chiama “politica”, mentre l’Associazione nazionale magistrati difende la categoria: “Non applichiamo la logica della sentenza politica”.

Delmastro: “Io non ho tradito”

“Io non ho tradito”, taglia corto Delmastro, promettendo che adesso si va “avanti” con le riforme “per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio fa quadrato intorno al sottosegretario, dicendosi "disorientato e addolorato" per una condanna che "colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci". Durante il procedimento, nell'udienza dello scorso 12 dicembre, Delmastro si era difeso dicendo: "Se un documento mi arriva senza classificazione io lo posso utilizzare, se arriva classificato io invece non posso utilizzarlo e quindi resto muto". In un'intervista al Corriere della Sera ribadisce che resterà al suo posto, "in virtù del principio di non colpevolezza fino all'ultimo grado di giudizio".

Le opposizioni all'attacco

I partiti di minoranza partono all’attacco del governo. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di "dichiarazioni tecnicamente eversive" da parte della premier e del sottosegretario, mentre per il presidente del M5S Giuseppe Conte "la principale colpevole di questo grave andazzo è" la presidente Meloni. Per il leader di Iv, Matteo Renzi, la questione è che "uno come Delmastro non merita di stare al governo per quello che dice, non per le condanne che prende". Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde (nonché autore della denuncia da cui è partita l'indagine) lamenta il fatto che "questa destra non ha alcun rispetto delle istituzioni e, in questo caso, ha sfruttato il proprio ruolo per divulgare segreti con l'obiettivo di attaccare l'opposizione".