Apple, un leak sui nuovi iPhone ne svela i possibili dettagli

L’attesa per il 13 ottobre , quando alle 19 ora italiana, Apple darà il via all’evento di presentazione in streaming che vedrà protagonisti i nuovi iPhone (ma non solo) è febbrile, specie tra gli addetti ai lavori. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti ed è emerso, nelle ultime ore, uno dei leak considerati più attendibili in assoluto. Arriva da Weibo, celebre social network cinese e dall’account "Kang", riproposto poi su Twitter dal leaker “Ice Universe”, che già in passato ha fornito informazioni inedite ed accurate sui prodotti di Apple.

Da iPhone 12 mini al modello “standard”

approfondimento

iPhone 12, scanner LiDAR: cos’è e a cosa serve il nuovo sensore

Le informazioni legate ai quattro nuovi modelli di iPhone 12, segnalate tra gli altri anche dal portale di settore “macrumors.com”, contengono indiscrezioni dettagliate, seppur non ufficiali, dei nuovi top di gamma del colosso di Cupertino. In base a quanto emerso, iPhone 12 Mini dovrebbe avere un display da 5.4 pollici ed essere proposto sul mercato ad un prezzo di lancio a partire da 699 dollari. Tra le caratteristiche tecniche, quelle di una fotocamera con doppia lente (f/1.6) e uno spazio di archiviazione da 64GB, 128GB o 256GB. La colorazione dovrebbe prevedere modelli in nero, bianco, rosso, blu, verde e la data di prenotazione indicata dal leak, coinciderebbe con il 6/7 novembre, mentre il lancio ufficiale dovrebbe essere programmato per il 13/14 novembre. Passando in rassegna poi i rumor che riguardano quello che sarà il modello “standard” di iPhone 12, si può notare come dovrebbe montare un display da 6.1 pollici ed essere venduto a partire da 799 dollari. La fotocamera dovrebbe essere con doppia lente (f/1.6), la memoria di archiviazione classica (64GB, 128GB o 256GB) e i colori disponibili nero, bianco, rosso, blu e verde. Lo smartphone dovrebbe essere prenotabile a partire da 16/17 ottobre, con il lancio ufficiale previsto (sempre secondo informazioni non confermate), per il 23/24 ottobre.

iPhone 12 Pro e Pro Max

Ecco poi, ancora, i dettagli possibili legati ad iPhone 12 Pro, modello con display da 6.1 pollici e prezzo di vendita stimato a partire da 999 dollari. Lo smartphone dovrebbe montare una fotocamera con tripla lente (f/1.6, sensore LiDAR, grandangolo con obiettivo 7P, teleobiettivo con lunghezza focale 52 mm, zoom ottico 4x) e avere uno spazio di archiviazione dai 128GB, passando per i 256GB e arrivando ai 512GB. Colori possibili? Oro, argento, grafite e blu con data di prenotazione ipotizzata per il 16/17 ottobre e di lancio per il 23/24 ottobre. In ultima istanza, le caratteristiche che dovrebbero riguardare l’iPhone 12 Pro Max, su cui gli utenti potranno trovare un display da 6.7 pollici: il prezzo di vendita ipotizzato è a partire da 1.099 dollari. Tra le caratteristiche tecniche, una fotocamera con tripla lente (f/1.6, sensore LiDAR, grandangolo con obiettivo 7P, teleobiettivo con lunghezza focale 52 mm, zoom ottico 5x) e uno spazio di archiviazione: pari a 128GB, 256GB o ancora 512GB. I colori disponibili per questo modello dovrebbero essere oro, argento, grafite e blu, mentre la data di prenotazione sarebbe prevista per il 13/14 novembre e quella di lancio per il 20/21 novembre.