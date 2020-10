Apple: gli ultimi rumor su design, prezzi e colori di iPhone 12

Si fanno sempre più insistenti i rumor sui prossimi iPhone 12, che saranno presentati ufficialmente attraverso un evento in streaming, trasmesso dall’Apple Park, in programma dalle 19 (ore italiane) del 13 ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni Apple potrebbe avere in serbo il lancio di quattro diversi modelli di iPhone con schermi con differenti dimensioni: iPhone 12 Mini (5,4 pollici), iPhone 12 e 12 Pro (6,1 pollici), e 12 Pro Max (6,7 pollici). A lato hardware, alcuni modelli della nuova generazione di smartphone della mela monteranno probabilmente i sensori ToF e gli scanner LiDAR , già presenti sui nuovi iPad Pro presentati a inizio 2020, e supporteranno le reti 5G. Ecco gli ultimi ultimi rumor su caratteristiche, design e colori della nuova generazione di iPhone.

Prezzi e 5G: iPhone 12 potrebbe essere più economico di iPhone 11

Come riporta Cnet, secondo gli analisti, Apple, proprio come accaduto lo scorso anno con il modello base dell’iPhone 11 (venduto a 50 dollari in meno rispetto all’iPhone XR del 2018), potrebbe aver riservato ad iPhone 12 un prezzo di listino inferiore rispetto al modello precedente. Stando alle ultime indiscrezioni l'iPhone 12 potrebbe avere un prezzo di partenza di 649 dollari, che salgono a 999 dollari per iPhone 12 Pro e a 1.099 dollari per la variante Pro Max.

Quanto al supporto delle reti di ultima generazione, Ming-Chi Kuo, un analista noto per le sue previsioni accurate nel mondo della mela, si aspetta che la società sveli tre smartphone 5G.

Design: iPhone 12 potrebbe essere simile a iPhone 11

Gli ultimi rumor suggeriscono che Apple potrebbe avere in serbo il lancio di smartphone molto simili per design alla generazione precedente. Mossa in controtendenza rispetto alle scelte degli scorsi anni. Solitamente Apple, infatti, apporta notevoli modifiche estetiche ai suoi iPhone per rinfrescarne l'aspetto. Secondo le ultime indiscrezioni, l’iPhone 12 sarà simile all'iPhone 11. L'unica sostanziale differenza potrebbe essere nei bordi, che probabilmente sugli iPhone 12 saranno leggermente piegati.

iPhone 12: senza cuffie e caricatore?

Ming-Chi Kuo prevede anche che iPhone 12 sarà sprovvisto di cuffiette e di caricatore. La scelta, se confermata, sarebbe legata principalmente a una questione economica. “Il motivo è per i costi. Questi tagli aiuterebbero anche a ridurre i costi di trasporto poiché le dimensioni dell'imballaggio si ridurrebbero”, precisa Cnet.

iPhone 12: nuovo colore?

L'anno scorso Apple ha proposto iPhone 11 Pro e 11 Pro Max nella nuova colorazione verde notte. Quest’anno, secondo gli ultimi rumor, l’azienda potrebbe avere in serbo il lancio di una nuova colorazione: “blu navy”.

Si tratterebbe del “blu classico”, il colore dell’anno, scelto anche da Pantone come nuovo trend per la moda.