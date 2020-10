Apple, con iPhone 12 arriva anche un HomePod mini?

Annunciata ufficialmente la data di presentazione del nuovo smartphone di Cupertino, in programma il 13 ottobre alle 19 ora italiana, è molto probabile che ci sarà spazio per la presentazione di altri dispositivi, tra cui una versione ridotta (in termini di prezzo e dimensioni) dello smart speaker di Apple

Ormai è ufficiale: il 13 ottobre, come annunciato direttamente da Apple, si svolgerà un evento in streaming, direttamente dall’Apple Park, in cui il colosso di Cupertino svelerà i nuovissimi iPhone 12. L’appuntamento è per le 19, ora italiana, ma oltre alla certezza legata agli smartphone top di gamma, si stanno susseguendo, in queste ore, le indiscrezioni legate agli altri prodotti che potrebbero essere presentati. Tra le conferme più decise, quelle su accessori come il tracker AirTag, le cuffie over ear AirPods Studio, una Apple TV nuova di zecca, oltre ad un nuovo HomePod.

Le indiscrezioni approfondimento Apple, è ufficiale: il nuovo iPhone verrà presentato il 13 ottobre Ad alimentare la tesi di un nuovo smart speaker, le ipotesi di portali di settore come “Hd Blog” e, in particolare, anche un leak di un insider piuttosto credibile che su Twitter ha postato un messaggio piuttosto inequivocabile: “Non ci sarà nessun HomePod 2 quest’anno, ma solamente una versione mini”. L’utente è ritenuto credibile in quanto, in passato, ha annunciato con esattezza le funzionalità di iPhone SE 2020, la data di rilascio della Magic Keyboard per iPad Pro, l'opzione di colore blu per l'Apple Watch Series 6 e una variegata gamma di funzionalità per macOS 11, iOS 14 e watchOS 7. In sostanza Apple, oltre al tanto atteso iPhone 12, potrebbe presentare non una versione rinnovata dello speaker intelligente attuale, bensì un prodotto della stessa gamma, ma dalle dimensioni considerevolmente più ridotte. Questo rumors va comunque ad aggiungersi ad altri circolati nei mesi scorsi che puntavano proprio ad un piccolo HomePod.