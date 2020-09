iOS 14, su Safari niente modalità picture-in-picture per You Tube

Una delle grandi novità di iOS 14 , l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone , la modalità picture-in-picture, non è disponibile per You Tube quando si accede dal web. Lo riferisce The Verge. La funzione picture-in-picture è quella che consente di guardare un video in una piccola finestra mentre si sta facendo altre cose sullo smartphone Apple, che sia chattare, cercare informazioni sul web, o leggere le mail.

You Tube, su Safari picture-in-picture non funziona

La modalità picture-in-picture non risulta attiva su You Tube, quando si accede tramite Safari. Questo perché, riporta The Verge, l’azienda lo permetterebbe soltanto agli utenti di Youtube Premium, il servizio a pagamento. Per accedere al picture-in-picture sarebbe sufficiente cliccare sull’icona che compare nell’angolo in alto a sinistra quando si riproduce un contenuto a schermo intero. Alcuni post comparsi sui social dimostrano invece come la piccola finestra video si apra per un solo istante, prima di richiudersi in maniera anomala. È invece possibile attivare il picture-in-picture se si riproduce un video incorporato in una pagina web e se si sta utilizzando You Tube su Safari da iPad. Non è chiaro se si tratta di un bug temporaneo o su iPhone la modalità è stata bloccata intenzionalmente per chi non è un user Premium.