iOS 14 disponibile dal 16 settembre, come scaricarlo su iPhone

Apple ha presentato le novità autunnali in una conferenza virtuale trasmessa martedì 15 settembre dall’Apple Park di Cupertino. A margine dell’evento – in cui non si è parlato di iPhone 12 – è stato reso noto che da oggi, mercoledì 16 settembre, è disponibile iOS 14, il nuovo sistema operativo che è possibile scaricare sul proprio iPhone. In contemporanea, sono stati rilasciati anche iPadOS 14 e watchOS 7. Per iOS si tratta di una novità in quanto Apple ci ha abituato a fornire l'aggiornamento del sistema operativo in contemporanea con l’uscita dei nuovi modelli del suo smartphone, che però hanno subito dei ritardi.

Come scaricare iOS 14 approfondimento Due nuovi iPad, due nuovi Apple Watch: le novità dell'evento Apple Di base scaricare il nuovo sistema operativo di Apple non è un’operazione complessa. Molti utenti hanno già iniziato a ricevere una notifica su iPhone che annunciava l’aggiornamento a iOS 14. Chi non l’ha ancora ricevuta può “forzare” l’uscita della nuova versione recandosi a impostazioni e poi cliccando sulla sezione “Generali” e infine “aggiornamento software”. Se nemmeno in questa finestra si vedrà comparire la notifica, allora non resta che aspettare. iOS 14 è supportato da iPhone SE (sia versione 2016 che 2020), dalla gamma completa di iPhone 11, iPhone X, iPhone 8 e iPhone 7 e anche da iPhone 6s e 6s Plus. In più, dall’iPod Touch di settima generazione. Il download richiede 2,7 GB di spazio e la connessione wi-fi.

