Apple: gli iPhone 12 verranno presentati il 15 settembre

C’è finalmente una data ufficiale del prossimo evento Apple in cui verranno presentati i nuovi iPhone.

Il tanto atteso keynote del colosso di Cupertino, come riporta The Verge, si terrà il 15 settembre in streaming dall’Apple Park. Per l'arrivo sul mercato degli iPhone 12, invece, è probabile che si dovrà attendere un po’ di tempo.

Apple dovrebbe annunciare quattro nuovi modelli di iPhone all'evento di presentazione: due modelli di iPhone 12 più economici da 5,4 pollici e 6,1 pollici e due modelli di iPhone 12 Pro con schermi da 6,1 pollici e 6,7 ​​pollici.