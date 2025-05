X down, malfunzionamenti in tutto il mondo per ex Twitter

Oltre 11mila segnalazioni nel Regno Unito e più di 26mila negli Stati Uniti. Problemi in tutto il mondo per X. Il down che ha colpito l’ex Twitter è stato avvertito in una prima forma più lieve, a cominciare dal tardo pomeriggio di ieri, e si è nuovamente riproposto in una forma più grave nel pomeriggio di oggi.

Il malfunzionamento

Intorno alle 15, secondo Downdetector (la piattaforma che monitora costantemente il funzionamento dei siti web, dei social e dei gestori di reti mobili più seguiti nel pianeta), in Italia il picco del malfunzionamento si è segnalato intorno alle 15 quando sono stati registrati oltre 1.800 avvisi di problemi. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Per il momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sullo stato del problema, né sulle cause che lo hanno generato. Quando a marzo un down simile aveva colpito X, Elon Musk, che lo ha acquistato a fine 2022, aveva giustificato i disservizi dicendo che X era stato colpito da "un massiccio attacco informatico".