Apple, iOS 14: beta pubblica disponibile al download: come installarla

Per tutti gli utenti che vogliono testare la nuova versione del sistema operativo per iPhone prima che verrà rilasciata ufficialmente, ecco la procedura di installazione della beta pubblica

Apple ha finalmente rilasciato la prima beta pubblica di iOS 14, finora disponibile solo per gli iscritti al canale Apple Developer. Presentato ufficialmente in occasione della 31esima edizione della Worldwide Developers Conference (WWDC), tenutasi a fine giugno 2020, il nuovo sistema operativo degli smartphone della mela, che sarà rilasciato ufficialmente questo autunno in concomitanza con il lancio dei nuovi dispositivi, vanta tante nuove funzioni e strumenti inediti.