iOS 14, tutte le novità presentate al WWDC 2020

Nuove funzioni e nuova interfaccia per Siri

approfondimento

WWDC 2020: il nuovo iOS 14 e tutte le novità presentate da Apple

iOS 14 renderà l’interfaccia utente di Siri meno invasiva. Una volta attivato, l’assistente virtuale di Apple assumerà la forma di una piccola sfera colorata e resterà nella parte inferiore del display. Siri potrà anche contare su nuove funzioni, come la possibilità di gestire i messaggi vocali o tradurre all’istante più lingue tramite l’applicazione Translate.

Messaggi

Apple ha deciso di potenziare i Messaggi con alcune feature utili: Conversazioni, Memoji e Gruppi. La prima è un nuovo modo per visualizzare gli sms e gli mms ricevuti. Le Memoji non sono una novità, ma con iOS 14 ne arriveranno tante nuove, alcune delle quali indosseranno anche la mascherina. Arriveranno anche i Memoji sticker. La funzione Gruppi, infine, permette di mettere in ordine i messaggi, decidendo se visualizzare tutte le risposte o solo gli sms originali.

Mappe

iOS 14 renderà l’app Mappe maggiormente accurata. Al suo interno gli utenti potranno trovare la funzione Guide, contenente varie informazioni su come raggiungere le proprie destinazioni. Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di ricevere indicazioni sui percorsi da affrontare in bicicletta, tra cui informazioni sulle strade più semplici da percorrere e la presenza di eventuali dislivelli. I possessori di auto elettriche potranno usare l’app anche per trovare le stazioni di ricarica compatibili.

CarPlay

CarPlay, l’app che permette di collegare lo smartphone alla propria vettura, si aggiornerà con nuove funzioni utili. Per esempio, ora sarà possibile utilizzarla come “chiave digitale” per aprire l’automobile, che si metterà in moto non appena l’utente appoggerà lo smartphone sulla base di ricarica wireless presente sul mezzo.

App Clips

App Clips è una nuova funzione che permette di testare varie applicazione senza scaricarle interamente. Sarà possibile lanciarle da Messaggi, Mappe e Safari. Saranno poi recuperabili dalla schermata home e potranno essere scaricate in versione completa dall’App Store.