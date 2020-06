WWDC: presentato Apple Silicon, il primo chip homemade per Mac

Tra i vari annunci della WorldWide Developers Conference (WWDC) 2020, quello che più ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è Apple Silicon, il primo processore interamente “fatto in casa” per i Mac. Si tratta di un cambiamento da non prendere sottogamba, soprattutto considerando che l’azienda di Cupertino si appoggiava da ben 15 anni a Intel per i chip dei suoi computer. Grazie all’esperienza accumulata con la progettazione dei SoC per iPad, ora la compagnia è pronta a sviluppare in autonomia anche i processori dei Mac.