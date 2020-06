WWDC 2020, tutte le novità dell’evento di Apple in diretta

La 31esima edizione della Worldwide Developers Conference è un momento importante per gli addetti ai lavori, gli sviluppatori e gli appassionati del mondo tecnologico legato ad Apple, per conoscere tutto ciò che di significativo sta progettando il colosso di Cupertino da qui ai prossimi mesi. E come è stato, ad esempio, per la mega presentazione di Sony per PlayStation 5, anche in questo caso la WWDC si svolge online, direttamente dall’Apple Park, a causa delle misure di contenimento legate alla diffusione del nuovo coronavirus.