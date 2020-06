Dal nuovo Spider-Man a Horizon Forbidden West: i giochi presentati

Gta 5 abbraccia PS5

approfondimento

PlayStation 5 uscirà a fine 2020 e maggiori dettagli verranno forniti da Sony man mano che ci si avvicinerà alla fatidica data di rilascio sul mercato, prevista per le vacanze natalizie. Intanto sappiamo, perché rivelati in tutta la loro potenzialità, quali titoli si potranno scegliere, almeno inizialmente. Il riepilogo lo fa proprio Sony che, dopo l’immersivo evento di presentazione, ha fatto un riepilogo sulle pagine del proprio blog ufficiale. “Dal punto di vista del software, gli sviluppatori più talentuosi del settore hanno presentato una line-up di giochi che metteranno in mostra le caratteristiche di PS5, al momento dell’uscita a fine anno. Grand Theft Auto 5 è stato il primo della lista, svelando un’edizione ampliata e migliorata in arrivo su PS5 nel 2021”, scrive il colosso giapponese. La nuova console offrirà una serie di miglioramenti tecnici, visivi e delle prestazioni che sfrutteranno al meglio il nuovo e potente hardware di PS5, rendendo il gioco, titolo uscito nel 2013 ma ancora tra i più venduti, sempre più intrigante. Inoltre, sarà disponibile una nuova versione standalone di Gta 5 online, gratis per tre mesi in esclusiva per PlayStation 5.

Le esclusive

PlayStation Studios, la nuova etichetta che includerà tutte le esclusive per PS5, ha inoltre mostrato un ricco menù, per un totale di nove titoli. Si parte da Marvel's Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games, sviluppato dall’acclamata collaborazione tra il leggendario studio e Marvel Games, quindi sempre dalla stessa celebre software house ecco Ratchet & Clank Rift Apart, una nuova avventura intergalattica che prosegue i fasti di questa acclamata serie. Da Guerilla Games invece arriverà un titolo molto atteso, Horizon Forbidden West, nuova affascinante avventura ambientata in una terra lontana devastata da tempeste epocali. Invece Polyphony Digital ha lavorato su Gran Turismo 7, simulatore di guida reale che nelle premesse catturerà le attenzioni degli appassionati di motori. Gli altri titoli in esclusiva saranno Astro's Playroom (Japan Studio), Demon's Souls (Bluepoint Games/Japan Studio), Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV), Returnal (Housemarque/XDEV) e Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV).

I titoli di terze parti

Ci sono poi tutta una serie di attesi titoli di terze parti, tra cui spicca certamente Resident Evil Village di Capcom. Il gioco correrà sulla sottile linea della paura di ciò che si cela dietro gli angoli bui con il protagonista, Ethan, che cercherà risposte all’interno di edifici abbandonati circondati da alberi innevati. Il ritorno della prospettiva in prima persona porterà poi maggiore intensità nei combattimenti. Pragmata, sempre di Capcom, si è mostrato in alcuni frame di anteprima e sembra molto interessante, ma bisognerà aspettare il 2021 per vederlo. Poi ecco grandi ritorni come Hitman III di IO Interactive ed NBA 2K21di 2K Sports, Godfall, Ghost Wire, Project Athia di Luminous Productions e Square Enix e Deathloop, senza dimenticare Oddworld Soulstorm e Stray solo per citarne alcuni. Insomma il ventaglio di proposte è davvero ricco, non resterà che attendere il day one del lancio di PS5 per immergersi in questo nuovo ed incredibile capitolo della storia dei videogiochi.