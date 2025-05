Technology Forum 2025, ospiti e programma dell'evento a Stresa

In programma dall'8 al 9 maggio a Stresa, l'evento annuale del Gruppo TEHA vedrà protagonisti alcuni dei nomi più influenti del mondo tech e dell'innovazione. La 14° edizione della kermesse ruoterà attorno alle tematiche più calde del nostro tempo: dall'intelligenza artificiale al metaverso, dalI'informatica quantistica alle tecnologie per l’energia a basse emissioni

È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi nel mondo dell'innovazione e della tecnologia: il Technology Forum 2025. In programma dall'8 al 9 maggio a Stresa, l'evento annuale organizzato dal Gruppo TEHA vedrà protagonisti alcuni dei personaggi più influenti del mondo tech, della ricerca e dell'imprenditoria. La 14° edizione della kermesse, ospitata all'interno del Grand Hotel Des Iles Borromées, ruota attorno ad alcune delle tematiche più calde del nostro tempo: dall'intelligenza artificiale al metaverso, dalI'informatica quantistica alle tecnologie per l’energia a basse emissioni.

I temi del Technology Forum 2025

Con un programma articolato su sessioni plenarie, panel con i principali CTO di aziende leader e focus su high-performance computing e sostenibilità, la kermesse esplora il futuro della tecnologia, le sfide dell'IA e della robotica. Al centro della 14° edizione spiccano sette argomenti principali. Si parte con “Oltre la realtà”, un topic che affonta le sfide dell'intelligenza artificiale, del web 3.0 e dell'informatica quantistica per un futuro trasformativo. Il programma analizzerà anche “Al centro delle tecnologie quantistiche: quando l'Europa fa meglio” e “Potenziare il futuro: Competenza, imprenditorialità e trasferimento tecnologico”. Sotto i riflettori anche “Guidare l'efficienza e l'innovazione” per “rimodellare la produzione di domani”, “Decarbonizzare oggi” che analizza i percorsi collaudati da intraprendere, “Energia di nuova generazione” che fa luce sulle tecnologie pionieristiche per un futuro a basse emissioni di carbonio, e infine “Aumento delle capacità umane, non sostituzione”, topic che esplora l'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotica nell'industria.

I principali ospiti dell'evento

A prendere parte al Technology Forum di Stresa saranno alcuni dei principali esperti nel campo innovativo, oltre a manager e accademici. Tra questi, Carme Artigas, esperto dell'Harvard Belfer Center ed ex co-presidente dell'organismo consultivo sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Tra i relatori spiccano anche Jaci Barnett dell'Oxford University Innovation, Reiner Brehm, ceo della Siemens Factory Automation, Angelo Borrelli, resposanbile del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr.

Il programma 2025

Durante la prima giornata della rassegna, l'8 maggio, i principali opinion leader presenteranno le innovazioni rivoluzionarie nell'ambito dell'intelligenza artificiale, facendo luce soprattutto sulle sue potenzialità nel rivoluzionare le strategie aziendali. Il programma proseguirà con un altro importante topic, il mondo delle tecnologie quantistiche, che verrà esplorato da alcuni ricercatori attraverso approfondimenti specifici. In chiusura, la kermesse si concentrerà su formazione, competenze e imprenditorialità. La seconda giornata, 9 maggio, ruoterà attorno al ruolo della tecnologia nelle performance industriali e nella sostenibilità. Dopo con un primo dibattito informale con i CTO di alcune delle più importanti aziende globali, si terrà da un panel dedicato all'equilibrio tra calcolo ad alte prestazioni e sostenibilità. Nel corso della giornata, il Forum punterà i riflettori sulle tecnologie dirompenti che affrontano il cambiamento climatico: dalla fusione nucleare al raffreddamento attivo. Non mancherà poi un dibattito su intelligenza artificiale e robotica, per approfondire l'equilibrio tra potenziamento umano e automazione.