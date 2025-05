Drug Italia e NielsenIQ, le nuove frontiere del data sharing

La collaborazione, presentata oggi durante l’evento “Dal sell in al sell out. Le nuove frontiere del data sharing”, nasce per semplificare e valorizzare l'utilizzo dei dati nel settore retail attraverso il data sharing, rispondendo alla crescente complessità del panorama informativo e alle esigenze strategiche di Retailer e Industria

Il Consorzio Drug Italia, la prima centrale acquisti interamente italiana dedicata al canale Drugstore, e NielsenIQ, una delle società leader a livello globale nella consumer intelligence e nella tecnologia applicata al retail, annunciano una collaborazione strategica che prevede l’utilizzo del tool di condivisione dati attraverso la piattaforma web "NIQ Discover" di NielsenIQ. La collaborazione, presentata oggi durante l’evento “Dal sell in al sell out. Le nuove frontiere del data sharing”, nasce per semplificare e valorizzare l'utilizzo dei dati nel settore retail attraverso il data sharing, rispondendo alla crescente complessità del panorama informativo e alle esigenze strategiche di Retailer e Industria. La piattaforma NIQ Discover permette un accesso facile e sicuro ai dati attraverso username e password personali. Il sistema offre diversi livelli di accesso ai dati per rispondere alle specifiche esigenze dell’industria, garantendo una consultazione personalizzata e flessibile. Il Consorzio Drug Italia conferma così il proprio impegno nell'innovazione digitale, fornendo ai partner ed ai soci, strumenti concreti per migliorare le performance operative, rafforzare la collaborazione con l’industria e sostenere strategie commerciali più efficaci.

"Modello di relazione evoluta e trasparente"

"Con il lancio del nostro progetto di data sharing e la collaborazione con un partner d’eccellenza come NielsenIQ, Drug Italia compie un passo decisivo verso un modello di relazione evoluta e trasparente con i fornitori," ha dichiarato Stefano Battistelli, Presidente di Drug Italia. "Grazie alla piattaforma NIQ Discover e alla condivisione dei dati di sell-out, possiamo valorizzare una risorsa preziosa che, se analizzata con intelligenza, genera insight strategici capaci di creare valore per l’intera filiera. Il nostro obiettivo è mettere al centro il consumatore, migliorando l’efficacia delle strategie industriali e distributive attraverso il contributo concreto del dato. In questo percorso, ogni nostro socio sarà protagonista attivo del cambiamento."

Gestione delle informazioni

"Il data sharing rappresenta la nuova frontiera nella gestione delle informazioni, consentendo un reciproco vantaggio tra retailer e brand - ha commentato Rosanna Ungaro, Direttore Generale del Consorzio Drug Italia -. Analizzare le tendenze di acquisto ottenendo preziosi insights per personalizzare le campagne promozionali, migliorare il posizionamento dei prodotti e sviluppare progetti di category, questo è il nostro obiettivo. Il nostro progetto segna un passo decisivo per il mercato italiano, dove la pratica del data sharing non è ancora ampiamente diffusa". E ancora: "Crediamo fortemente che questo tool rappresenti una svolta per la collaborazione tra industria e distribuzione, offrendo analisi dettagliate e insight di massima granularità per supportare strategie commerciali più efficaci e mirate."