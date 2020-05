Sony annuncia PlayStation Studios: il nuovo brand legato a PS5

Nell’attesa di scoprire nuovi dettagli su PS5, Sony ha annunciato PlayStation Studios, un nuovo marchio che riunirà tutti i suoi titoli PlayStation.

L’inedito logo debutterà sul mercato di settore a fianco di PlayStation 5 entro la fine dell’anno in corso e sarà presente esclusivamente sui videogiochi sviluppati e gestiti da Worldwide Studios di Sony.

Oltre alla nuova etichetta, che non sarà riservata esclusivamente ai titoli PS5, ma sarà sistemata anche sui giochi per PS4, il colosso videoludico giapponese ha diffuso sul suo canale ufficiale YouTube un nuovo video di apertura che accompagnerà tutti i suoi titoli e apparirà all’inizio dei giochi.

L’annuncio di Sony

"Siamo davvero entusiasti di questo", ha dichiarato Eric Lempel, senior vice president e head of global marketing di Sony Interactive Entertainment. "Negli ultimi anni, e persino nell'ultimo decennio, la forza dei titoli usciti dai nostri studi è stata più forte che mai. Abbiamo pensato a come unire tutti questi fantastici giochi in un solo marchio, e lo scopo è quello di far capire al consumatore che, quando vedranno questo marchio, possono aspettarsi un'esperienza solida, innovativa e profonda. Ecco perché abbiamo creato PlayStation Studios. È qualcosa a cui abbiamo pensato per un po', e soprattutto quando ci muoviamo verso la next-gen vogliamo davvero sostenere i nostri giochi in un modo ancora più grande".

La nuova animazione

Il breve filmato pubblicato da Sony, come anticipato precedentemente, sarà presenta in apertura ai giochi prodotti dagli studi e presenta personaggi di Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn e The Last of Us.

“Avete appena visto l’asset animato che esisterà prima di tutto all’inizio del nostri giochi, ma sarà anche in tanti altri posti diversi. Ci sono animazioni diverse, anche più brevi, che esisteranno nei trailer, ad esempio, o nelle pubblicità. Saranno in diversi asset creativi, come nei dischi di gioco o nelle confezioni dei giochi che comprerete. “, ha dichiarato Lempel a GamesIndustry, riferendosi al video di apertura che apparirà nei giochi del nuovo marchio PlayStation Studios.