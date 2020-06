Presentata la nuova PS5: tutti i dettagli emersi finora

A sorpresa alla fine dell’evento PS5, Sony ha svelato al grande pubblico il design di PlayStation 5, che debutterà sul mercato entro fine 2020 in due diverse versioni: un modello standard con un’unità Ultra HD Blu-ray disc e una versione digitale priva di unità disco.

Le caratteristiche tecniche di PS5 saranno le stesse per entrambi i modelli, come confermato dal colosso videoludico in un post pubblicato sul Playstation Blog, al termine del tanto atteso evento di presentazione nel corso del quale Sony ha presentato anche una vasta gamma di accessori ufficiali e una lunga lista di titoli in arrivo sulla console next-gen.

Design e caratteristiche

“L’esperienza di gioco su PS5 sarà la stessa, quindi starà a te scegliere. Anche se ci sono delle piccole differenze nell’aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation”, chiarisce l’azienda sul blog ufficiale.

Le differenze estetiche tra le due console sono sottili. Entrambe mantengono la colorazione bianca e nera vista nel nuovo controller wireless Dualsense, che manderà in pensione il DualShock 4, e potranno essere posizionate sia in verticale che in orizzontale. Quanto alle specifiche tecniche, non ci sono grosse novità rispetto a quanto già emerso in passato. Sony ha svelato al grande pubblico la rassegna completa delle componenti hardware della PlayStation 5 lo scorso marzo scegliendo come palco la vetrina di Digital Foundry.

Dando uno sguardo alle principali caratteristiche della console next-gen del colosso videoludico, salta subito all’occhio l’alta velocità di lettura e scrittura dell’SSD, che accelererà i tempi di caricamento di PS5 e che potrebbe migliorare anche in termini di rendering la resa delle scene tridimensionali. Tra le caratteristiche, PlayStation 5 sarà equipaggiata con una GPU dotata di un minor numero di Compute Unit (36 unità) e una frequenza operativa sino a 2,23GHz e avrà come processore AMD Zen 2 octa core, con frequenza a 3,5GHz. Offrirà, inoltre, 16GB di memoria RAM GDDR6 a 256bit con banda passante a 448 GB/s e un SSD proprietario con capacità da 825GB.

Prezzo ancora sconosciuto

Il colosso giapponese non si è ancora sbilanciato riguardo il prezzo dei due modelli PS5. Tuttavia, probabilmente la Digital Edition, che non consentirà l'utilizzo dei giochi in edizione fisica, avrà un costo inferiore rispetto all'altro modello. L’unico indizio, poi smentito, riguardo il possibile prezzo della console next-gen di Sony sembrava essere sfuggito negli scorsi giorni ad Amazon UK, che aveva lanciato una pagina segnaposto di PS5, indicando un prezzo per la console di 599 sterline, pari a circa 700 euro. L’indizio, successivamente smentito dal colosso di e-commerce in una dichiarazione ufficiale rilasciata da IGN, ha scatenato gli appassionati del marchio PlayStation che si sono riversati sui social per commentare il prezzo “falso” di PS5, un po’ troppo alto rispetto alle aspettative.