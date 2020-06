PlayStation 5, le indiscrezioni emerse prima dell’evento di Sony

“Salve a tutti, grazie per la pazienza e la comprensione per la riprogrammazione di questo evento per PS5 a giovedì 11 giugno alle 22:00 CEST. È stato necessario farci da parte per lasciare spazio ad altre voci più importanti in questo momento storico”. Così Sid Shuman, content communications senior director di Sony, ha ufficialmente dato appuntamento ai fan del mondo PlayStation per questa sera (dopo un primo rinvio causato dai fatti legati alla morte di George Floyd in America), quando in diretta streaming su YouTube si potrà capire qualcosa di più sul futuro del mondo dei videogiochi, con l’arrivo ormai imminente di PlayStation 5 .

Le indiscrezioni sui titoli

approfondimento

DualSense, presentato il nuovo controller wireless per PlayStation 5

Ma cosa verrà mostrato durante il corso di questo atteso evento online? “Abbiamo condiviso specifiche tecniche e ti abbiamo mostrato il nuovo controller wireless DualSense. Ma che lancio sarebbe senza qualche gioco? Per questo motivo, sono felice di annunciare che potrai dare una sbirciatina in anteprima ai titoli che giocherai dopo il lancio di PlayStation 5, durante le vacanze invernali. I giochi in arrivo su PS5 rappresentano il meglio del settore, realizzato da studi innovativi di tutto il mondo. Tutti gli studi, dai più grandi ai più piccoli, dai quelli nuovi a quelli consolidati, hanno dato il massimo per sviluppare titoli in grado di sfruttare tutto il potenziale dell’hardware”, ha scritto Jim Ryan, ceo di Sony Interactive Entertainment sulle pagine del blog di Playstation. Quali saranno nello specifico i titoli presentati, non è stato svelato ma c’è chi ha voluto fare delle ipotesi, tutte da verificare alla prova dei fatti. Tra i più chiacchierati, ci sono, ad esempio, il sequel di Horizon: Zero Dawn, l’rpg fantascientifico sviluppato da Guerrilla Games, un nuovo capitolo della serie legata a Spider-Man o ancora il sequel di un titolo storico del mondo Playstation, ovvero God of War. Le saghe horror potrebbero trovare spazio con nuovi capitoli di serie iconiche come Silent Hill e Resident Evil, oppure ancora restando al mondo dei supereroi ecco che potrebbe arrivare un nuovo titolo incentrato su Batman.

I rumor su data di uscita e prezzo

Altre domande riguardano la data di uscita effettiva di PS5 ed il suo prezzo di lancio. Anche in questo caso si vaga a vista. Una certezza l’aveva data lo stesso Ryan, ad ottobre 2019: “Sono orgoglioso di condividere la notizia per cui la nostra console di prossima generazione si chiamerà PlayStation 5 e uscirà in tempo per le vacanze di Natale del 2020”. Sul calendario, al momento, non è possibile cerchiare in rosso un giorno specifico e chissà che magari l’evento di presentazione dei giochi di PS5 non possa rivelare di più, anche se c’è chi giura che queste specifiche informazioni potrebbero essere ancora mantenute segrete. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il prezzo della console: nelle ultime ore è diventato virale sui social lo screenshot, catturato da Amazon Uk, che per errore avrebbe svelato che il prezzo di lancio sarà di 599 sterline (circa 670 euro) per il modello da 2TB, mentre sarebbe più basso per quella da 825gb, ovvero il modello base. Tutte informazioni, come detto, non confermate da Sony: l’evento in streaming, della durata di circa un’ora, trasmesso a 1080p e 30 fps e per cui Sony ha consigliato di utilizzare delle cuffie, potrebbe svelare tutti questi particolari oppure lasciare i fan ancora nel dubbio.