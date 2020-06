Far Cry 6 su PS5 e Series X, possibile annuncio di Ubisoft a luglio

Si avvicina l’evento digitale Ubisoft Forward, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 21:00. In questa occasione, la software house darà ampio spazio ad alcuni dei suoi videogiochi che usciranno nei prossimi mesi, tra cui l’immancabile Assassin’s Creed Valhalla. La divisione norvegese di Gamereactor riporta che in questa occasione potrebbe essere svelato Far Cry 6, il nuovo capitolo della saga nata nel 2004 su Pc. Questa eventualità coinciderebbe con la decisione di Ubisoft di pubblicare cinque titoli tripla A entro il 31 marzo 2021, il giorno in cui finirà l’attuale anno fiscale. Far Cry 6 andrebbe a completare il quintetto composto da Assassin's Creed: Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods & Monsters. Negli scorsi mesi erano circolate delle ipotesi su un nuovo Prince of Persia o un altro capitolo di Splinter Cell, ma sembra che per il momento le due saghe non siano ancora destinate a ritornare sulla scena videoludica.

I rumor sull’ambientazione del gioco

Il giornalista di Gamereactor Eirik Hyldbakk Furu dichiara di essere entrato in possesso anche di alcune informazioni relative alle caratteristiche di Far Cry 6. Il gioco dovrebbe tornare a visitare alcune delle ambientazioni già viste negli scorsi capitoli della serie, discostandosi dalle location presenti nel quinto episodio. Si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, soprattutto considerando che per ora non sono state in alcun modo confermate o smentite da Ubisoft.

Uscita prevista per PlayStation 5, Pc e Xbox Series X

Oltre a Furu, anche un altro leaker ha fornito delle informazioni simili sul nuovo progetto della software house francese: si tratta di Nibel, già noto per le sue previsioni accurate sul mondo dei videogiochi. Su Twitter, ha dichiarato che il nuovo Far Cry potrà contare su un’ambientazione maggiormente esotica rispetto al quinto episodio della serie. Il gioco dovrebbe uscire nel 2021 sulle console next gen PlayStation 5 e Xbox Series X. Arriverà anche su Pc, tramite la piattaforma Uplay.