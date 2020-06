Finalmente c’è una nuova data ufficiale. Alle ore 22:00 di giovedì 11 giugno, Sony presenterà i giochi next gen che accompagneranno il lancio di PlayStation 5. L’evento di presentazione, inizialmente previsto per il 4 giugno, e poi rinviato a causa delle proteste in corso negli Stati Uniti, sarà interamente incentrato sui videogiochi della console di prossima generazione il cui debutto sul mercato è previsto per la fine del 2020.

L’annuncio delle nuova data di presentazione

La nuova data dello show "The Future of Gaming", trapelata in anticipo attraverso un banner pubblicitario su Twitch, è stata confermata da Sony in un post dedicato pubblicato sui canali social ufficiali di PlayStation.

Il colosso videoludico giapponese ha fatto sapere che l'evento verrà trasmesso a 1080p e 30fps e che è consigliabile l’utilizzo delle cuffie.

L’evento di presentazione dei giochi che usciranno su PlayStation 5 durerà poco più di un’ora e sarà solo una delle numerose tappe della campagna di comunicazione con cui Sony preparerà l’arrivo sul mercato della nuova console, previsto per la fine del 2020. In un post pubblicato sul suo blog al momento dell’annuncio dell’evento di presentazione il colosso giapponese aveva preannunciato che nelle settimane successive alla diretta verranno svelate altre novità legate alla prossima generazione di videogiochi.

Le ragioni del rinvio dell’evento

“Abbiamo deciso di rimandare l'evento di PlayStation 5 previsto per il 4 giugno. Mentre comprendiamo che i giocatori di tutto il mondo sono entusiasti di vedere i giochi per PS5, non pensiamo che questo possa essere il momento giusto per celebrare l'evento e per adesso vogliamo fare un passo indietro e permettere ai messaggi più importanti di essere ascoltati”. Questo è il messaggio condiviso su twitter, con cui la società giapponese aveva annunciato il rinvio dell’evento di presentazione dei giochi PS5, inizialmente in programma per il 4 giugno.