Fortnite uscirà su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console

Come spiegato da Epic Games, non si tratta di un nuovo titolo, bensì di una versione ottimizzata per sfruttare al meglio l’hardware di nuova generazione e le funzioni delle due nuove console, garantendo miglioramenti anche in termini di prestazioni e grafica

Dopo aver presentato al grande pubblico l’Unreal Engine 5, il motore grafico che accompagnerà la prossima generazione di console e videogiochi, Epic Games durante il livestream di Geoff Keighley per la Summer Game Fest, l’evento virtuale organizzato in sostituzione dell’E3 di Los Angeles, cancellato per via della pandemia di Covid-19, ha lanciato un importante annuncio che riguarda uno dei Battle Royale più amati del momento. Fortnite sarà disponibile su PlayStation 5 di Sony e Xbox Series X di Microsoft al lancio delle due console, che avverrà entro la fine dell’anno in corso. Non si tratta di un nuovo titolo, bensì di una versione ottimizzata per sfruttare al meglio l’hardware di nuova generazione e le funzioni delle due nuove console, garantendo miglioramenti anche in termini di prestazioni e grafica.

Fortnite migrerà sul nuovo motore Unreal Engine 5 nel 2021

Al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, Fortnite si baserà su Unreal Engine 4 per poi migrare sul nuovo motore grafico nel 2021. "Epic rilascerà Fortnite, costruito con UE4, su console di nuova generazione al momento del lancio e, in linea con l'impegno del team volto a dimostrare funzionalità leader del settore attraverso la produzione interna, aggiornerà il gioco in UE5 a metà del 2021", ha chiarito la società, che intende anche “supportare la compatibilità dei progressi su console sia tra generazioni sia tra piattaforme, in modo che l'account, i progressi e gli elementi possano essere trasferiti”.

Sembra dunque essere confermato il supporto al "cross-save" tra le console attualmente sul mercato e quelle di prossima generazione.

Epic Games svela l'Unreal Engine 5: le principali caratteristiche

Il nuovo motore grafico Unreal Engine 5, svelato tramite una tech demo in tempo reale su PlayStation 5 “Lumen in the Land of Nanite”, grazie alla tecnologia Nanite supporta poligoni composti da milioni di triangoli ciascuno, con texture che, grazie al virtual texturing, raggiungono una risoluzione a 8K. Ogni frame, inoltre, può contenere fino a un miliardo di triangoli e grazie alla tecnologia Lumen, il nuovo engine consente di gestire in tempo reale la luce e la rifrazione. L’Unreal Engine 5 supporterà PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac e i dispositivi mobile iOS e Android.