Fortnite, tutti i dettagli del nuovo aggiornamento

Con il nuovo update, la software house si è limitata ad integrare le funzioni per consentire agli utenti di ottenere l’ingresso all’evento Party Reale di Fortnite, in programma venerdì 8 maggio alle tre del mattino

Un nuovo aggiornamento è stato ufficialmente rilasciato su Fortnite. Al termine della consueta manutenzione, durante la quale i server sono stati momentaneamente offline, Epic Games ha finalmente reso disponibile l’update per il download della nuovo aggiornamento, disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile.

Tutti i giocatori che si aspettavano grosse novità potrebbero restare delusi: con il nuovo update, la software house si è limitata ad integrare le funzioni per consentire agli utenti di ottenere l’ingresso all’evento Party Reale di Fortnite, in programma venerdì 8 maggio alle tre del mattino (ora italiana). Il nuovo aggiornamento è stato rilasciato poco dopo l’annuncio di un importante traguardo raggiunto da Fortnite, che ha da poco superato quota 350 milioni di utenti registrati. Ma non è l’unico record: solo ad aprile sono state complessivamente giocate ben 3,2 miliardi di ore su Fortnite Battaglia Reale.

Party Reale di Fortnite: il concerto con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5

Dopo il grande successo registrato dall’evento Astronomical, seguito complessivamente da oltre 27 milioni di utenti unici, che ha visto esibirsi sul “palco digitale” di Fortnite Travis Scott, il titolo free to play ha organizzato per la giornata di venerdì un ulteriore grande appuntamento con il quale spera di replicare il record tagliato con la prima tappa del tour virtuale del rapper statunitense. L’8 maggio su Fortnite, in occasione dello speciale showcase Party Reale, si esibiranno per il Battle Royale targato Epic Games Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. Per partecipare all’evento, che durerà all’incirca un’ora, è necessario scaricare il nuovo aggiornamento, rilasciato dalla software house nella giornata di oggi, 7 maggio.

Durante il party, gli utenti potranno anche divertirsi prendendo parte ad alcune delle sfide proposte per l’occasione da Epic Games. Nello spazio Party Reale “affronta un percorso a ostacoli aereo alla fenditura Skydiving, partecipa alle corse delle barche di Pescesecco, e corri alla Piazza per accaparrarti oggetti come il nuovo spara-vernice”, spiegano gli sviluppatori.