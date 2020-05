Fortnite, in arrivo un nuovo update. Server momentaneamente offline

Se non riuscite ad accedere a Fortnite, non preoccupatevi: in queste ore i server sono offline per la consueta manutenzione che precede ogni aggiornamento del gioco. Come reso noto dall’account Twitter Fortnite Status, le operazioni sono iniziate alle 8:00 di oggi, giovedì 7 maggio, e dovrebbero finire entro le 12:00, salvo problemi tecnici imprevisti. Per il momento non sono note informazioni sui contenuti che Epic Games introdurrà nel gioco, ma sembra improbabile che sia già arrivato il momento dell’aggiornamento 12.60. È più realistico aspettarsi un update minore, con cui la software house correggerà i bug più fastidiosi e introdurrà qualche contenuto inedito (come delle nuove skin o delle piccole modifiche alla Modalità Creativa).

Il prossimo evento musicale

Un’altra ipotesi verosimile è che il nuovo update serva per preparare Fortnite al prossimo concerto virtuale, che vedrà protagonisti Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5. Il live inizierà sabato 9 maggio alle 3:00 di notte (ora italiana): è prevista una replica dalle 20:00 alle 21:00 dello stesso giorno. Dopo il successo del tour Astronomical, Epic Games sembra intenzionata a offrire ai giocatori un numero sempre maggiore di eventi musicali. Lo scorso 2 maggio, per esempio, Diplo dei Major Lazer si è esibito all’interno di Party Royale, la nuova modalità in cui i combattimenti sono disabilitati e i giocatori possono dedicarsi a esperienze più rilassanti. Il dj è apparso in video sul Main Stage e ha eseguito alcuni dei suoi brani più noti, tra cui “Que Calor” e “Lean On”.

Il ritorno delle spade laser

In occasione dello Star Wars Day, che si celebra ogni anno il 4 maggio, Epic Games ha reso disponibili le spade laser all’interno di Fortnite per un tempo limitato. Si tratta di un ritorno che non è stato accolto con gioia dall’intera community: in passato, queste armi si sono rivelate troppo potenti e in grado di minare il bilanciamento del gioco.