"Eccellenze Italiane", il progetto Mazda per celebrare l'artigianato

Carpoint Mazda e Slamp, per l'occasione, hanno realizzato un'opera che incarna i valori della tradizione giapponese e quella italiana e che sarà esibita, durante il mese di giugno, in una grande esposizione nazionale legata alla manifattura

Carpoint Mazda e Slamp hanno presentato il manufatto realizzato nell'ambito di "Eccellenze Italiane", il nuovo progetto promosso da Mazda Italia per celebrare l’arte e l'artigianato locale. Questo progetto ha come finalità quella di dare risalto a una selezione di realtà presenti sul mercato, facendo incontrare innovazione e manifattura. Un'iniziativa, dunque, che celebra ciò che rende unico il territorio italiano e che sottolinea come questo approccio sia affine a Mazda. L'attenzione, attraverso questa collaborazione, si sposta verso i dettagli e la tradizione artigianale unita alla tecnologia, principi che accomunano entrambi i marchi e che sono sinonimo di massima qualità produttiva. "Eccellenze Italiane", infatti, nasce dalla fusione dei valori che legano la tradizione giapponese e quella italiana e si inserisce all'interno del concetto di “Crafted in Japan”, che incarna proprio i principi di dedizione, ricerca della qualità e cura dei dettagli.

Hanami: la lampada simbolo d'eccellenza Durante l'evento, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire in anteprima l'opera che Car-point Mazda e Slamp hanno realizzato per suggellare il progetto e che sarà poi esibita, nel mese di giugno, in una grande esposizione nazionale organizzata da Mazda Italia Roma. Protagonista di questa prima tappa è Slamp, azienda italiana specializzata in illuminazione scenografica per interni ed esterni. Tra le sue creazioni, realizzate seguendo i processi di qualità e sostenibilità, è stata scelta Hanami come simbolo di eccellenza: una lampada a sospensione interamente realizzata a mano dalle "sarte della luce" di Slamp. Hanami si ispira alla tradizionale cerimonia giapponese praticata nel periodo della fioritura dei ciliegi; infatti, il suo nome significa letteralmente "osservare i fiori" e il design è caratterizzato da fiori plissettati a mano in Lentiflex. Alcuni dei fiori, inoltre, sono stati realizzati in tinta Artisan Red, la nuova colorazione della Mazda CX-80, l'ultima ammiraglia della casa giapponese.