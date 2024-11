Il documentario sull'artigianalità sarà in onda su Sky Arte e Sky Documentaries il 24 e il 25 novembre. Mazda e Sky la raccontano attraverso un viaggio nell’intimità e nell’umanità di designer e artigiani appartenenti a storie e culture diverse, accomunati dalla ricerca della perfezione. Le interviste esplorano il processo creativo in un parallelo tra l’unicità della creazione artigianale e la qualità dei prodotti Mazda, realizzati secondo i principi del "Crafted in Japan"

Il lavoro è prodotto in collaborazione con Sky Arte e realizzato da 3d produzioni e nasce dalla volontà di raccontare l’origine dei valori di cura per il dettaglio, dedizione e artigianalità che da sempre appartengono a Mazda. Attraverso un’analogia tra la cura artigianale e la qualità dei prodotti Mazda, il racconto esplora il processo creativo attraverso storie, persone e luoghi diversi, mettendo in luce l’importanza del “tocco umano” nella creazione della bellezza. A dare voce ai valori e ai principi che hanno ispirato la casa di Hiroshima è Jo Stenuit, European Design Director di Mazda, che offre una visione da un punto di vista filosofico-tecnico spiegando la loro origine e quanto siano diventate rilevanti per il design nel mondo. I designer e gli artigiani intervistati, insieme alla voce di esperti, storici e filosofi, guidano gli spettatori in un viaggio che rivela la nascita di capolavori unici, spiegando come il design diventa produzione. Nell’esplorazione dei segreti della produzione artigianale, il documentario mette in evidenza come il lavoro creativo dei designer trae spesso forza dalle conoscenze e dalle abilità dei maestri artigiani. Questo processo include il giusto equilibrio tra tradizione e modernità, eredità storica e sensibilità contemporanea, bellezza e funzionalità ma soprattutto la ricerca della perfezione attraverso l’umanocentricità.

L’artigianalità attraverso un viaggio tra Italia e Giappone. "L'arte della perfezione - un viaggio con Mazda tra Italia e Giappone" è il documentario realizzato da Sky in collaborazione con la casa automobilistica giapponese, che esplora nell’intimità e nell’umanità di designer e artigiani appartenenti a storie e culture diverse, accomunati dalla ricerca della perfezione. Il documentario sarà in onda su Sky Arte e Sky Documentaries il 24 e il 25 novembre. Una serie di interviste che esplorano il processo creativo in un parallelo tra l’unicità della creazione artigianale e la qualità dei prodotti Mazda, realizzati secondo i principi del "Crafted in Japan"

I valori in campo

A fare da filo conduttore tra le storie, attraverso un parallelismo, sono i principi e i valori della cultura e dell’estetica giapponese che appartengono a Mazda fin dalle sue origini. In Giappone l’artigianalità non rappresenta solo la capacità di realizzare qualcosa ma si basa piuttosto sulla ricerca della perfezione, che pone sempre al centro l‘uomo. Quando i maestri artigiani, chiamati “Takumi”, si dedicano alla creazione di un oggetto, vi infondono una parte della loro anima, dandogli vita, come avviene per i maestri Takumi di Hiroshima nella costruzione delle vetture Mazda. Il documentario si muove tra le botteghe di rinomati maestri artigiani, tra cui Luciano Molinari, uno degli ultimi trottolai di Milano, Caterina Crepax, figlia del celebre fumettista Guido e creatrice di speciali abiti in carta, e l’architetta e ceramista Martina Geroni, che nel suo laboratorio a Lodi realizza eleganti oggetti di design in grès. Ognuno di loro racconta la passione e la dedizione necessarie per arrivare a creare oggetti unici, frutto di anni di esperienza e passione viscerale per le materie prime. Il documentario illustra quindi come questi stessi concetti siano elegantemente sintetizzati da un vocabolario specifico di termini chiave della lingua giapponese: da Monotsukuri, ossia “l’arte di realizzare le cose”, a Kansei, il “progettare con emozione”. Chiamando in causa nozioni filosofiche e tecniche come “armonia” e “connessione”, questi valori radicati nella cultura giapponese esprimono la costante ricerca di equilibrio tra estetica e funzionalità, la cui natura universale e condivisa può creare un ponte tra culture diverse.

Lontani ma vicini

Questi legami tra due mondi solo apparentemente lontani emergono anche nell’ambito di un progetto presentato recentemente da Mazda Italia: “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa che celebra le straordinarie realtà artigianali e manifatturiere che rendono unico il nostro Paese dove il “Crafted in Japan” incontra il “Made in Italy”. Esiste una forte connessione tra il processo di produzione italiano e i valori di artigianalità che contraddistinguono la tradizione giapponese, dove la qualità del prodotto è riconducibile alla forma che a sua volta si rifà alla disciplina, tramandata nel tempo dai maestri artigiani. Questo rappresenta un elemento chiave per la creazione di oggetti in grado di occupare un posto speciale tanto nella memoria dei loro creatori, quanto in quella di chi li utilizza. Il Managing Director di Mazda Motor Italia, Roberto Pietrantonio, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della realizzazione di questo documentario con Sky Arte, che ci ha permesso di raccontare i valori che appartengono a Mazda e che si ispirano alla filosofia e all’estetica giapponese. Mazda è un costruttore che ama le auto e affonda profondamente le sue radici nella cultura giapponese; grazie a questo bellissimo documentario abbiamo potuto evidenziare le tantissime affinità tra Italia e Giappone che risiedono proprio nella ricerca e nell’arte della perfezione”.

L'appuntamento

Il documentario andrà in onda su Sky Arte il 24 novembre alle ore 21:15 e su Sky Documentaries il 25 novembre alle ore 20:00. Inoltre, sarà visibile in streaming su Now e disponibile su On Demand