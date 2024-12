Oroscopo di Gennaio 2025, le previsioni e i consigli mensili

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di gennaio che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta il mese di gennaio che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Benvenuti, amici dell’Ariete in un anno propizio, con Plutone e Giove come alleati. Plutone favorirà l’autostima e la fiducia nei primi due giorni del segno, portando nuove risorse interiori. Marte donerà energia fino al 6 gennaio. Giove porterà ottimismo e opportunità alla seconda decade, mentre i nativi della terza decade avranno giornate vivaci e dinamiche. Dal 6 gennaio potrebbero essere irritabili a causa di Marte.

TORO Buon inizio anno, amici del Toro! Buone influenze astrali a favore. Plutone impatta chi è nato nei primi due giorni del vostro segno. Saturno e Nettuno positivi consolidano progetti, intuizioni artistiche e fantasia. Urano stimola obiettivi e creatività. Marte alleato, prima decade sarà un po’ irritabile, mentre la terza decade motivata. Venere poco conciliante, eventi romantici dal 4 al 31 gennaio. Mercurio vi assiste nel lavoro, concentrazione dall'8 al 28 gennaio. Periodo favorevole per le vostre entrate dal 4 al 24 gennaio, un po’ di moderazione è consigliata.

GEMELLI Quest'anno porterà riscatto ai Gemelli grazie a Giove e Plutone. Gennaio regala ottimismo e fortuna ai nati nella seconda decade, fiducia e risorse interiori ai primi e pazienza agli ultimi. Venere in dissonanza dal 4 gennaio potrebbe causare turbolenze nei rapporti. Mercurio in contrasto invece fino al 7 gennaio, poi attenzione ai dettagli. In amore, passionalità e momenti magici ma attenzione alle pretese eccessive. Sul lavoro, attenzione alle distrazioni e alla comunicazione. Nelle finanze, cautela consigliata a tutti.

CANCRO Il 2025 si prospetta come un anno risolutivo e fortunato per voi. Plutone vi ha insegnato saggezza, ora in questo gennaio 2025 Urano e Nettuno vi spingono verso nuovi progetti creativi. Saturno vi aiuta a completare progetti e essere realisti nel portarli ad una realizzazione concreta. In amore, Marte rivitalizza la terza decade e Venere ristabilisce armonia per tutti. Nel lavoro, attenzione a non esaurire troppo presto le energie, Mercurio potrebbe complicare le cose. Nei progetti economici, procedete con cauto ottimismo.

LEONE I prezzi del 2025 sono clementi con i Leoni, creando un cocktail esplosivo di energia per iniziare l'anno. Giove è il vostro protettore per i prossimi sei mesi, portando ampiezza di vedute, generosità e fortuna. Venere porterà serenità nelle relazioni amorose, stimolando dialogo e complicità. Nel lavoro, la cautela è la parola d'ordine, specialmente per i nati nella terza decade che potrebbero compromettere situazioni delicate. Per quanto riguarda il denaro, la prudenza è consigliata per tutti i Leoni, tranne che per chi è nato nella seconda decade. Ogni decade ha le proprie sfide da affrontare e superare con impegno e determinazione.

VERGINE Il 2025 si apre per i nativi della Vergine con una nuova energia. Urano e Marte promettono nuove opportunità ma attenzione alle illusioni di Nettuno. Gli astri indicano che in amore Venere può portare turbolenze sentimentali, soprattutto per la terza decade. Non cedete all’irrazionalità. Al lavoro Mercurio porta idee brillanti per la prima e seconda decade, ma la terza deve aspettare dopo il 7 gennaio. Energia vitale favorevole fino al 19. E’ il momento di limitare le spese e non fare grandi investimenti per voi in questo primo mese del 2025, pazientate.

BILANCIA L'oroscopo del segno della Bilancia per il mese di gennaio 2025 promette un un mese di cambiamenti positivi e opportunità, con benefici sia nell'amore che nel lavoro e denaro. Fino al 3 gennaio Venere favorisce l'amore, mentre Marte porta passione fino al 6 per la prima decade. Organizzate una vacanza romantica per sfruttare al meglio queste energie. Mercurio vi dà capacità comunicative fino al 7 gennaio, ma poi potrebbero esserci distrazioni e confusione. Dal 19 gennaio avrete energia e dal 29 recupererete il focus. Siate prudenti e parsimoniosi nella gestione delle spese in questo mese.

SCORPIONE I primi giorni del segno esplorano nuovi lati di sé e affrontano una dissonanza con Plutone, portando a una riflessione profonda e alla scoperta di aspetti del proprio carattere che non conoscevano. Marte diventa favorevole dal 6 gennaio per maggiore energia. Saturno sostiene la seconda decade permettendo costanza negli obiettivi, mentre Urano spinge la terza a cambiamenti positivi modificando la propria rotta. In amore, Venere e Mercurio creano un clima sereno, mentre nel lavoro si ha equilibrio grazie a Mercurio. La cautela è consigliata per le finanze per la prima e terza decade mentre la seconda può continuare i progetti in sicurezza.

SAGITTARIO Carissimi Sagittario, per voi l'anno 2025 si apre con auspici positivi grazie a Plutone. Saturno e Nettuno creano invece dissonanze con Giove che porta tensione. Siate pazienti e fiduciosi, soprattutto nella prima settimana con Venere, Mercurio e Marte favorevoli che portano novità positive nella vita sociale e amorosa. Novità in amore per la prima decade e incertezze per le altre due. Mercurio e il Sole favoriscono il lavoro, ma attenzione ai momenti di distrazione. Prudenza economica sempre consigliata. Evitate colpi di fortuna troppo facili in questo periodo in cui siete messi alla prova.

CAPRICORNO Carissimi Capricorno, il recente addio di Plutone dalla vostra costellazione porterà maggiore leggerezza e dinamismo nel vostro 2025, supportati da Urano e Nettuno. In amore Venere porterà armonia ai nati della prima e seconda decade, ma attenzione alle gelosie per i nativi della terza decade. Al lavoro finalmente Mercurio favorirà comunicazione ed intelletto, con il supporto delle energie solari. Le basi economiche solide vi permetteranno di gestire con tranquillità le vostre finanze senza cedere a facili sprechi.

ACQUARIO Il 2025 promette grandi novità per voi, in particolare per coloro nati nei primi giorni del segno. Giove porta ottimismo agli nati nella seconda decade, mentre Urano richiede stabilità alla terza. Amore appassionato e che può portare sorprese stimolanti per la prima decade e tranquillità per la seconda, attenzione ai dettagli sul lavoro, sarete pieni di concentrazione e passione sui vostri progetti. Finanze favorevoli per i primi giorni con ottime opportunità economiche per i nati nella prima e seconda decade, cautela per la terza alla quale non si consiglia di correre rischi.

PESCI Buon 2025, Pesci! Urano, Nettuno e Saturno influenzano il vostro segno, con Urano che vi dona dinamismo e pragmatismo. Nettuno potenzia intuizione e suggestioni ambientali, mentre Saturno vi aiuta a consolidare posizioni. Non tutto andrà come sperato, ma con Venere nel vostro segno sarete più concilianti. Venere favorisce anche le relazioni, soprattutto per la terza decade. Marte porterà intraprendenza a partire dal 7 gennaio. Dopo una pausa, Mercurio vi aiuterà a comunicare con entusiasmo. Dal 20, rallentate e non esaurite le energie. Saturno supporta i progetti economici, ma evitate spese e operazioni rischiose con Giove dissonante.