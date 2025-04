tado°: obiettivi, progetti e nuovi prodotti per i clienti italiani

“L'Italia è un mercato particolarmente importante per tado° e anche nel 2025 avrà una forte centralità. Con i prodotti tado° X, il nostro software di gestione dell'energia e i nostri servizi, offriamo una linea di prodotti su misura perfetta per permettere alle famiglie italiane di ridurre i costi energetici, indipendentemente dal fatto che riscaldino o raffreddino le loro case. Inoltre, tado° continua a lavorare a stretto contatto con aziende partner come Amazon, Plenitude, IREN, EON Italia, Engie Italia, Panasonic e altre ancora per favorire una crescita continua in Italia”.

“Anche nel 2025 tado° continuerà a lavorare per promuovere la transizione energetica green grazie alla sua gamma di prodotti e servizi, che include il termostato intelligente, l'ottimizzatore di pompe di calore, le tariffe energetiche dinamiche e le soluzioni software che riducono i consumi e contengono i costi per le famiglie. tado° è attualmente installato presso quasi un milione di abitazioni in tutta Europa. L'obiettivo per il 2025 è quello di offrire a sempre più famiglie un pacchetto completo e semplice per la gestione dell'energia domestica”.

Il tema dell'energia è sempre di grande attualità, come si sta evolvendo il mercato e quali sono le principali sfide da affrontare?

“La nostra ultima indagine sui clienti tado° in Italia ha rivelato che l'85% di loro teme che i prezzi dell'energia non torneranno ai livelli precedenti al conflitto russo-ucraino ancora per diversi anni. Il 53% di loro, infatti, afferma che cinque anni fa non era così preoccupato per i costi dell'energia. Inoltre, il 71% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe stato meglio acquistare un termostato intelligente prima, visti i vantaggi. In generale, il mercato si sta evolvendo rapidamente e negli ultimi anni tado° ha continuato a sviluppare e implementare soluzioni di gestione dell'energia domestica in maniera indipendente rispetto ai fornitori. La pompa di calore, ad esempio, è la soluzione di riscaldamento del futuro e la possibilità per l'Europa di diventare meno dipendente dalle forniture energetiche estere. A questo proposito, sarebbe auspicabile avere un quadro normativo affidabile e maggiore stabilità per le strategie imprenditoriali e le sovvenzioni disponibili. Dovremmo affrontare attivamente la transizione energetica in Europa con le innovazioni: in questo modo avremo anche la possibilità di esportare queste tecnologie energetiche leader di mercato nel mondo”.

Come intervengono le tecnologie intelligenti, come gli strumenti di tado°, nella gestione e nella riduzione dei consumi? Come possono fare la differenza?

“Le soluzioni di efficienza energetica a basso costo sono molto interessanti per le famiglie, in quanto riducono i costi energetici annuali e aumentano il comfort. Le soluzioni di efficienza energetica di tado° in genere si ammortizzano entro il primo anno, grazie al loro elevato impatto con un costo di investimento relativamente basso. tado° consente alle famiglie di controllare le temperature da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Le capacità principali includono la programmazione intelligente, il geofencing per abbassare il riscaldamento quando tutti sono fuori casa, il rilevamento delle finestre aperte, solo per fare alcuni esempi”.

Quali sono le ultime innovazioni tecnologiche o di prodotto dell'azienda?

”La nuova linea tado° X è stata lanciata l'anno scorso (qui la nostra recensione), con un design facile da configurare e riconosciuto da premi di fama internazionale. La linea comprende lo Smart Thermostat X, lo Smart Radiator Thermostat X e l'Heat Pump Optimizer X. Inoltre, all'inizio di quest'anno abbiamo lanciato l'innovativa funzione di ottimizzazione della curva di riscaldamento per l'Heat Pump Optimizer X: per la prima volta i proprietari di pompe di calore possono impostare individualmente la curva di riscaldamento della loro pompa di calore nell'app tado° e adattarla al bisogno effettivo dell'edificio. Ciò consente alla pompa di calore di riscaldare in modo più efficiente risparmiando così più energia senza dover ridurre la temperatura ambientale”.