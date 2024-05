tado° cambia tutto: ecco i prodotti “X” per il riscaldamento

Dall’azienda tedesca specializzata in prodotti smart per il riscaldamento in casa tanti nuovi prodotti innovativi. Abbiamo provato le nuove Teste Termostatiche Intelligenti X e il nuovo Bridge X: ecco tutte le caratteristiche e i prezzi

Dopo il successo delle sue soluzioni per la gestione del calore in casa (vedi soprattutto alla voce: valvole smart per termosifoni) tado° cambia tutto annunciando tado° X : si tratta di una nuova gamma di prodotti migliorati rispetto ai predecessori che integrano gli standard Matter e Thread, un nuovo design e modalità di installazione e gestione ancora più semplici. “Oggi lanciamo qualcosa di molto importante - spiegano dall’azienda tedesca - su cui stavamo lavorando da tempo, una suite completamente nuova per la gestione del riscaldamento e dell’energia, in modo tale da renderla sempre più semplice e affidabile”. I nuovi prodotti hanno anche già vinto l’iF Design Award.

Il nuovo Bridge X

Le nuove teste termostatiche adottano il nuovo standard Matter (possono dunque usare anche prodotti terzi come bridge - ad esempio HomePod Mini di Apple, Amazon Alexa, Google Nest Hub) e grazie alla nuova tecnologia mesh Thread si connettono tra loro e con il Bridge X in maniera più veloce e affidabile. A proposito del bridge, quest’ultimo adesso non è più collegato sia alla rete elettrica che al modem ma è Wi-Fi e può essere installato direttamente in una presa di corrente. Il nuovo Bridge X supporta fino a 20 prodotti e bridge addizionali possono essere aggiunti per supportare ancora più dispositivi. La nuova suite tado° X è uno dei primi prodotti della smart home ad adottare completamente lo standard Matter.

Gli altri prodotti

Della linea X fanno parte anche il Termostato Intelligente X (anch’esso adotta gli standard Matter e Thread) che offre un’installazione più veloce e un’interazione migliorata con l’utente grazie a dei bottoni fisici: ci spiegano che può sostituire un termostato tradizionale per controllare una caldaia, una valvola o le stanze con riscaldamento a pavimento. E poi ancora: il Sensore di Temperatura Wireless X può invece essere utilizzato in combinazione con le teste termostatiche intelligenti magari in stanze molto grandi, per rilevare la temperatura corretta al centro della stanza. Infine, c’è un prodotto completamente nuovo per la linea tado°: si tratta dell’Ottimizzatore Pompa di Calore X, in grado di portare un maggiore controllo ed efficienza alle pompe di calore, offrendo statistiche in tempo reale sui consumi. Lavora interfacciandosi con il controller principale della pompa di calore per consentire di impostare in modo semplice e immediato, sempre attraverso l’app di tado°, la temperatura del riscaldamento e dell’acqua calda.