Nasce il primo centro sperimentale di arti interattive in Italia

Con un approccio innovativo fondato su multidisciplinarietà e collaborazione, CSAI offre percorsi di formazione per i professionisti del domani nel settore videogiochi, gamification, realtà mista e AI

La formazione del futuro: arriva in Italia il Centro Sperimentale di Arti Interattive (CSAI), il primo istituto di formazione che si pone l’obbiettivo di diventare il polo di riferimento d'eccellenza per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo nel mondo dinamico delle opere interattive, con un focus specifico sull'industria del videogioco. Lo scopo è quello di contribuire nel creare un futuro in cui queste forme espressive siano pienamente riconosciute nel loro valore culturale, sociale ed educativo, diventando strumenti per l'apprendimento, l'inclusione e l'innovazione.

Che cosa viene proposto Con un approccio collaborativo e multidisciplinare, il Centro Sperimentale di Arti Interattive si propone come una delle prime realtà in Italia a offrire corsi di laurea all’avanguardia, funzionali a garantire una preparazione sia di stampo accademico ma che presenti al contempo un approccio rivolto vero il mondo aziendale. Questa realtà pionieristica è stata ideata e fondata da figure di spicco che hanno fatto la storia dei videogiochi in Italia e non solo, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione senza precedenti.

Le parole di Luisa Bixio Il settore videoludico nel nostro Paese è una realtà molto vivace: conta su un mercato in continua espansione, con un giro d’affari, registrato nel 2024, di 2,4 miliardi di euro e oltre 14 milioni di videogiocatori. Tuttavia, a fronte di un numero di connazionali sempre più appassionati, è ancora molta la richiesta di professionisti qualificati nello sviluppo di videogiochi. In questo scenario dinamico e in risposta alle esigenze del mercato arriva il Centro Sperimentale di Arti Interattive. “Negli ultimi 15 anni ho visto Milestone crescere, anno dopo anno, grazie al grande valore delle persone accanto a me. In Milestone la formazione è un processo continuo e diffuso, ma trovare giovani colleghi che abbiamo già delle basi solide su cui costruire spesso è complesso. La nascita di un polo che formi giovani talenti in collaborazione con l’industria, secondo me è un grandissimo valore, per i ragazzi e per tutto il settore. Oggi, il Centro Sperimentale incarna una risposta concreta a questa esigenza: un'iniziativa pensata per coltivare talenti preparati e competenti, pronti a lasciare il segno nell’industria italiana e, per chi lo desidera, internazionale” – dichiara Luisa Bixio, AD di Milestone Italia.