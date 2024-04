In casa La Molisana le mani sono sempre in pasta, verrebbe da dire. La famiglia di maestri mugnai e pastai ha lanciato "Spighy, lo spirito tenace", un videogioco che in qualche modo racconta la filiera che un chicco di grano deve percorrere per arrivare in tavola. Spighetto, la mascotte del pastificio, è il supereroe che dovrà portare a termine la missione di recuperare il pacchetto di Rigacuore rubato

(di Giovanni Mirenna)