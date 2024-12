Artigianato, la Lombardia conquista l’Europa con Regione e Unioncamere

Sono tante le iniziative e gli strumenti dedicati alle imprese, per far sì che il “saper fare lombardo” continui a incarnare la forza di un territorio riconosciuto a livello internazionale per le proprie eccellenze. In campo i bandi “Investimenti – Linea Microimprese”, ma anche voucher e sostegno alla trasformazione digitale. Con un occhio particolare ai giovani, protagonisti del Festival “Made in Lombardia”: “I ragazzi hanno potenzialità straordinarie”, ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi

Puntare su artigianato e giovani per sostenere una cultura del lavoro che ha consentito alla Lombardia di primeggiare, dal punto di vista economico e sociale, in Europa e non solo con il suo “saper fare”. È questo l’obiettivo che la Regione e Unioncamere Lombardia portano avanti con iniziative, misure e strumenti specifici a supporto degli investimenti delle imprese, così come nella strategia delle filiere - novità assoluta e cambio di paradigma - per agevolare le connessioni tra mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi. Necessario è però anche un cambio di passo in termini di mentalità: lavorare nell’artigianato significa spesso scegliere una solida stabilità professionale, avere la soddisfazione del “fare”, esprimersi attraverso la creatività e diventare interpreti e custodi di tradizioni uniche innovandole e rinnovandole.

L’impegno della Regione, dai bandi al sostegno alle imprese

Il “saper fare lombardo”, unico nel suo genere, incarna la forza di un territorio riconosciuto a livello internazionale per le proprie eccellenze; un patrimonio da custodire e promuovere. Lo sa bene Regione Lombardia, che per questo continua a mettere a disposizione del settore misure ed iniziative innovative. Ad esempio i bandi “Investimenti – Linea Microimprese” finalizzati a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, ma anche “Confidiamo”, lo strumento per sostenere le PMI favorendo l’accesso alla liquidità così da fronteggiare l’aumento dei costi gestionali e produttivi e incentivare gli investimenti. E ancora i “voucher aziendali per la formazione”, le misure per sostenere l’accelerazione del processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività, e lo strumento che prevede agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale tramite la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale in Lombardia. Un pacchetto di misure che complessivamente vale oltre 80 milioni di euro, se si considerano anche le iniziative di promozione del settore come quella di valorizzazione delle “Attività storiche” e della “Qualità Artigiana”.

Il Festival “Made in Lombardia” per i giovani

Ed è proprio per questo che la Regione, su impulso dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha voluto anche iniziare un percorso che porti alla promozione dell’artigianato con un approccio comunicativo nuovo e più attrattivo soprattutto nei confronti dei più giovani. Tra le iniziative più suggestive c’è il Festival “Made in Lombardia”, andato in scena a settembre in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa: l’evento dedicato ai giovani artigiani più importante d’Italia, voluto e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. Per tutta la giornata 26 giovani maestri del “saper fare”, provenienti dalle diverse province lombarde, hanno lavorato in piazza mostrando - soprattutto agli studenti delle scuole superiori e ai laureandi - cosa significhi essere artigiani oggi. Un racconto in presa diretta per descrivere il fascino di mestieri antichi e moderni e valorizzare la figura dell’artigiano, mentre sul palco principale si sono susseguiti discorsi ispirazionali, workshop e incontri interattivi con esperti di fama nazionale e internazionale nei diversi settori del comparto, dalla moda al design, dall’enogastronomia all’intrattenimento.

L’assessore Guidesi: “I giovani hanno potenzialità straordinarie”

“È importante innescare un cambio di approccio al mondo dell’artigianato, che deve tornare ad essere attrattivo per i giovani, in modo da non disperdere l’enorme patrimonio lombardo di conoscenze ed ingegno - ha spiegato l’assessore Guidesi - È necessario valorizzare le tante positività che questi mestieri custodiscono e raccontare le storie di successi di grandi artigiani che oggi, ad esempio, esportano in tutto il mondo. Come Regione abbiamo voluto scommettere sui giovani, sul loro entusiasmo e sulla loro capacità di coinvolgimento; se stimolati, i ragazzi hanno potenzialità straordinarie”.