iPhone 16e, tutto sul nuovo iPhone “più economico”

Introduzione

Permette di utilizzare l’ultimo sistema operativo iOS, le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence (quando arriveranno in Italia) e tante altre funzioni presenti anche sui “fratelli maggiori” iPhone 16 e 16 Pro. Il nuovo iPhone 16e è stato ribattezzato “l’iPhone economico”: costa un po’ meno degli altri telefoni con la Mela ma ha anche alcune funzionalità in meno. Conviene acquistarlo? Chi è il cliente ideale? Lo abbiamo usato per due settimane, sia in viaggio che nella vita di tutti i giorni, sia per lavoro che per intrattenimento. Ecco com’è andata e le nostre considerazioni