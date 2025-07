OnePlus Watch 3, arriva la versione più piccola da 43 millimetri

Avevamo provato pochi mesi fa il nuovo OnePlus Watch 3, qui la nostra recensione. L’orologio - che ci era piaciuto molto - arriva adesso in una nuova versione con cassa da 43 millimetri: compatto, elegante, con una batteria di lunga durata. Una versione - spiegano da OnePlus - che “risponde alle richieste della community”. L’orologio si presenta molto leggero (soli 38 grammi) e ha una cassa da 1,32 pollici realizzata in acciaio inossidabile resistente. Gli ingegneri OnePlus ci hanno spiegato che le componenti sono state miniaturizzate per ridurre lo spessore. Il vetro è curvo (2,5D) e offre una sensazione di qualità. Si può usare sott’acqua (certificato IP68 e resistente fino a 5 atmosfere), è disponibile in due colorazioni: l’argentata Silver Steel e la nera Black Steel che abbiamo ricevuto in prova.