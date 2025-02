OnePlus Watch 3, uno smartwatch elegante e resistente

Nasce dall’esperienza di Watch 2 (qui la nostra recensione) il nuovo smartwatch di OnePlus, OnePlus Watch 3, sempre con il motto di “never settle”, mai accontentarsi. Il nuovo interessante orologio del marchio cinese è uno smartwatch Android di ultima generazione realizzato - tengono a spiegare da OnePlus - “dopo aver ascoltato attentamente il feedback degli utenti” e degli esperti del settore che l’hanno testato” Il risultato è un orologio a nostro avviso davvero interessante: design reinventato ed elegante, migliori prestazioni per la batteria, monitoraggio della salute e dello sport migliorati. Due i colori: Emerald Titanium (che OnePlus ci ha inviato in prova) con una lunetta in titanio argentato, cassa in acciaio inossidabile, cintorino in gomma verde, e Obsidian Titanium, con lunetta in titanio nero, cassa in acciaio inossidabile, cinturino in gomma nera.