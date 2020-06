George Floyd, Sony annulla l'evento per la Playstation 5

L'azienda di videogiochi e consolle ha annunciato su Twitter di aver rimandato la presentazione delle novità del marchio perché "riteniamo non sia il momento di festeggiare". Il riferimento è alle proteste negli Usa per la morte del 46enne afroamericano. In un altro tweet la multinazionale aggiunge: "Noi denunciamo il razzismo"

L'evento di presentazione della Playstation 5 previsto per il 4 giugno è stato annullato. L'annuncio è arrivato su Twitter direttamente dalla Sony che spiega di non ritenere che "sia il momento adatto per festeggiare". Il riferimento è alla morte di George Floyd, il 46enne afroamericano deceduto dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto, e alle successive proteste negli Usa (GLI AGGIORNAMENTI - FOTO). L'azienda, in un altro tweet, ha aggiunto: "Noi denunciamo il razzismo e la violenza contro la comunità nera".

L'evento posticipato a data da destinarsi approfondimento George Floyd, è Blackout Tuesday: il mondo dello spettacolo si ferma Sul profilo Twitter della Playstation, la multinazionale giapponese spiega di aver deciso di posticipare l'evento, senza indicare una nuova data, anche se "capiamo che il mondo dei videogiocatori è entusiasta di vedere i nuovi giochi per la PS5". Per l'azienda, il 4 giugno, "non è il momento adatto per festeggiare e per ora vogliamo fare un passo indietro e permettere a voci più importanti di essere ascoltate".

"Continueremo a lavorare per un futuro marcato dall'empatia" approfondimento George Floyd, sui social le celebrità denunciano la sua morte. FOTO In un secondo tweet Sony evidenzia che il marchio "continuerà a lavorare" per costruire un futuro sotto il segno "dell'empatia e dell'inclusione e a sostegno dei nostri creatori, giocatori, impiegati, famiglie e amici di colore". Alla fine del post si legge anche l'hashtag diventato simbolo delle proteste contro la morte di Floyd: #BlackLivesMatter.

Playstation 5 in arrivo a Natale approfondimento George Floyd, agenti si inginocchiano davanti ai manifestanti. FOTO La playstation 5 dovrebbe arrivare per le festività natalizie, ma Sony non ha ancora rivelato i dettagli che caratterizzano la console e neanche quali giochi esclusivi saranno in vendita o il prezzo del nuovo prodotto.