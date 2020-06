George Floyd, l'ex pugile Mayweather si offre di pagare i funerali

L'ex campione della boxe si è detto sconvolto per la morte del 46enne afroamericano e per l'accusa di solo omicidio colposo nei confronti del poliziotto arrestato per la sua morte. La famiglia di Floyd ha accettato la sua proposta

"Sconvolto dopo l'accusa al poliziotto che ha ucciso Floyd"

L'ex campione di pugilato ha raccontato di essere rimasto sconvolto dopo aver appreso dell'accusa nei confronti dell'ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd - omicidio colposo e non volontario. Mayweather ha spiegato di aver deciso di fare questa proposta dopo aver scoperto che George Floyd era cresciuto a Houston insieme ad Anzel Jennings, Ceo dell'etichetta musicale TMT e amico fraterno di Mayweather. La famiglia di Floyd sta organizzando tre commemorazioni, una proprio a Houston, una a Minneapolis e una a Charlotte in North Carolina, Stato in cui il 46enne era nato. Forse ce ne sarà anche una quarta, in un luogo ancora da definire.