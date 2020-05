Morte George Floyd, ancora proteste: Minneapolis in stato di emergenza

Scontri, disordini e incendi in tutto il Paese, da New York a Los Angeles. Nella città in cui è morto il 46enne afroamericano dopo essere stato bloccato dalla polizia, le fiamme sono divampate all'esterno del commissariato degli agenti coinvolti. Trump: "Questi criminali disonorano la sua memoria". L'appello dell'Onu: "Fermate gli omicidi degli afroamericani da parte della polizia"

Terza giornata di proteste a Minneapolis (FOTO) per la morte di George Floyd, l’afroamericano morto dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto. Il sindaco della città, Jacob Frey, ha dichiarato l'emergenza locale, chiedendo quindi aiuto allo Stato, per riportare "l'ordine e la calma" dopo le devastazioni nei centri commerciali, e le fiamme appiccate a molte auto, con le strade invase dai lacrimogeni e i trasporti pubblici sospesi. Un incendio è divampato all'esterno del commissariato degli ex agenti coinvolti nella morte di George Floyd e l'edificio, assediato dai manifestanti, è stato abbandonato. Un corteo ha marciato verso il centro della città chiedendo giustizia e scandendo slogan contro la polizia e Donald Trump. Ma la gente è scesa in piazza anche in altre città degli Stati Uniti, da Memphis a Los Angeles, Oakland, in California, e Denver, in Colorado. Cortei e sit-in anche a Chicago e San Francisco. "Questi criminali stanno disonorando la memoria di George Floyd", è il commento di Trump su Twitter, "e non lascerò che accada". Intanto l’Onu lancia un appello: “Fermate gli omicidi degli afroamericani da parte della polizia”, chiede l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Michelle Bachelet.

Trump minaccia di inviare la Guardia nazionale approfondimento Usa, chi era George Floyd e cosa è successo a Minneapolis Il presidente Trump ha minacciato di inviare la Guardia nazionale. "Non posso sopportare di vedere quanto sta accadendo a una grande città americana, Minneapolis", scrive il tycoon su Twitter, "una totale mancanza di leadership". "O il debole sindaco di estrema sinistra, Jacob Frey, si comporta bene e riporta la città sotto controllo o invieròa Guardia nazionale". "Questi criminali stanno disonorando la memoria di George Floyd", prosegue Trump su Twitter, "e non lascerò che accada". "Quando iniziano i saccheggi, si inizia anche a sparare", conclude Trump. I disordini a Minneapolis A Minneapolis, non distante dal luogo in cui Floyd è stato soffocato, un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare un mall ma è stato respinto dai gas lacrimogeni della polizia. I media locali riportano come i manifestanti sono riusciti ad entrare nel commissariato frantumando i vetri delle finestre, vandalizzando gli uffici e dando alle fiamme parte dell'edificio. Quest'ultimo è stato evacuato per sicurezza, dopo che gli agenti hanno esploso alcuni proiettili di gomma contro i dimostranti. Lockdown del parlamento statale a Denver A Denver, in Colorado, è scattato il lockdown dello State Capitol, l'assemblea statale, dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati mentre era in corso una manifestazione per protestare contro la morte di George Floyd, a Minneapolis. La situazione è diventata molto tesa e molti dimostranti hanno bloccato alcune arterie stradali della città.

A New York almeno 30 arresti

approfondimento Afroamericano morto in fermo polizia, Lebron: Ecco perché protestiamo Disordini si sono verificati anche a New York, dove almeno 30 persone sono state arrestate. Centinaia di persone sono scese in strada a Manhattan per protestare contro la morte di George Floyd ed esprimere la propria rabbia contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani. Momenti di tensione attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c'è stato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti.

I poliziotti coinvolti nell'uccisione di Floyd non collaborano Nel frattempo i poliziotti di Minneapolis coinvolti nella morte dell'afroamericano George Floyd - licenziati dopo i fatti - non stanno collaborando con gli investigatori e si sono fino ad ora avvalsi della facoltà di non rispondere. Lo hanno reso noto in una conferenza stampa le autorità che hanno ribadito come ancora non sia stato emesso alcun capo di accusa verso i quattro agenti. L'Fbi, che sta indagando insieme agli investigatori locali, ha chiesto di visionare altri video.