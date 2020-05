George Floyd, arrestato giornalista Cnn durante le proteste. VIDEO

Omar Jimenez non ha opposto resistenza, sarebbe stato fermato dalla polizia perché non avrebbe acconsentito a spostarsi dopo che gli era stato chiesto dagli agenti. L'emittente: "Una violazione del primo emendamento".

Arresto in diretta per un giornalista della Cnn. La polizia di Stato del Minnesota ha arrestato l’inviato Omar Jimenez e la sua troupe che si trovavano a Minneapolis per informare sulle proteste per la morte di George Floyd. La Cnn ha reagito definendo l'accaduto "una violazione del primo emendamento".